Borussia Dortmund hat mitgeteilt, dass Nachwuchsspieler Paris Brunner suspendiert wurde. Demnach wird der 17 Jahre alte Angreifer "bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen". Über die Gründe der Maßnahme machte der Tabellenvierte keine Angaben. Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft.

Brunner schießt Tore wie am Fließband

Der Mittelstürmer traf in bisher sieben Spielen der U19-Bundesliga West zehnmal und führt die Torjäger-Liste an. Das Supertalent ist einer der Hauptgründe, warum die schwarz-gelbe A-Jugend aktuell die Tabelle anführt. Im vergangenen Jahr Jahr wurde er in der Altersklasse deutscher Meister. Auch in der Uefa Youth League traf er in zwei Spielen ein Mal. Für die U17-Nationalmannschaft war er in 18 Länderspielen 15 Mal erfolgreich. Im Jahr 2020 war Brunner vom VfL Bochum zum BVB gewechselt.