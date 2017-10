Ein Sportplatz in Brasilien - Elfmeterschießen. Für Torhüter und Schütze verläuft der Strafstoß anders als geplant. Der Ball landet an der Latte und springt zurück ins Feld. Der Torwart feiert schon den verschossenen Elfmeter. Doch das runde Leder springt zurück - schnurstracks in Tor. Der Treffer zählt - zur Unmut des Keepers. Fest steht: Bei diesem Schuss war ein eindeutig mehr Glück als Können am Werk.