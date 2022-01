Brentford: Ivan Toney entschuldigt sich für Beleidigungen gegen seinen Klub

Vom Aufstiegshelden zum fluchenden Flegel: Ivan Toney hat es sich mit dem Fans des FC Brentford verscherzt.

Stürmer Ivan Toney vom englischen Erstligisten FC Brentford hat sich via Social Media für beleidigende Aussagen, die er ausgerechnet gegenüber seinem Arbeitgeber tätigte, entschuldigt.

Der 25-Jährige schrieb: "Ich weiß von dem Video mit mir, das in Sozialen Netzwerken kursiert. Darin nutze ich eine Sprache, die inakzeptabel ist. Das Video wurde gekürzt und bearbeitet. Trotzdem muss ich akzeptieren, dass es diesen Einfluss hat. Mir ist jetzt klar, dass ich mich niemals in eine solche Position hätte bringen lassen dürfen."

"F*** Brenford": Ivan Toney beleidigte seinen Klub

In besagtem Clip ist Toney zu sehen, wie er während seines aktuellen Dubai-Urlaubs mehrfach "F*** Brenford" sagt. Sein Klub kündigte bereits eine Untersuchung des Vorfalls an. Toney beteuerte unterdessen, dass er es "liebe" für die Bees zu spielen und in der kommenden Woche voller Elan wieder ins Training einsteigen zu wollen.

Der Angreifer spielt seit 2020 für Brentford, er kam damals für rund 5,5 Millionen Euro Ablöse aus Peterborough und schoss den damaligen Championship-Klub mit 33 Toren zum Aufstieg in die Premier League.

Sein Vertrag beim Tabellen-14. des englischen Oberhauses läuft noch bis 2025. In dieser Saison erzielte er sieben Tore in 24 Pflichtspielen, drei weitere Treffer legte er direkt auf.