Der Saisonstart der Bundesliga rückt näher, beim FC Bayern sind die letzten Vorbereitungen im Gang. Am Dienstag starteten die Münchner ein Trainingslager im oberbayerischen Rottach-Egern. Fünf Tage lang will Trainer Niko Kovac seinen Spielern hier den Feinschliff geben. Nach der Supercup-Niederlage am Samstag gegen Borussia Dortmund gilt es wohl einige Fehler zu korrigieren. Vor allem in der Offensive müssen die Bayern stärker werden. Eine weitere Priorität dürfte der langersehnte Transfer von Leroy Sané sein, der angeblich für eine Rekordsumme kurz vor dem Abschluss steht. Weiterhin ist nicht klar, wie schwer Sané verletzt ist, nachdem er am Wochenende wegen Knieproblemen ausgewechselt werden musste.

Bundesliga vor dem Start - stockt Bayern noch mal auf?

Und die angereisten Fans erwarten bis zum Saisonbeginn offenbar noch eine Aufstockung des Personals. O-TON ZUSCHAUER HELMUT WEIß "Man wird sie noch verstärken müssen, mit ein oder zwei Spielern. Und vielleicht konzentriert man sich alles zu viel auf den Sané. Und vielleicht ist irgendwas anderes im Hintergrund." O-TON ZUSCHAUER MARKUS MAIER "In drei Wettbewerben mitspielen, mit so einer dünnen Mannschaft, denke ich, ist schwierig." O-TON ZUSCHAUER TOBIAS STEIDL "Wenn das mit Sané stimmt, was man so liest, sind sie im Mittelfeld sehr gut aufgestellt. Da brauchen wir nur noch einen Stürmer vorne. Dann passt die Saison eigentlich. Da können wir schon etwas reißen. Das Double ist definitiv möglich mit der Mannschaft, gar keine Frage." Am kommenden Montag geht es dann los mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Energie Cottbus. Am Freitag derselben Woche ist dann Bundesligastart. Der Titelverteidiger Bayern tritt dann zu Hause gegen Hertha BSC an.