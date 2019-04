Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat nach dem aus Dortmunder Sicht verpatzten Revierderby die erhoffte Vorentscheidung im Titelkampf der Bundesliga überraschend verpasst. Der Spitzenreiter kam beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg am Sonntagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und konnte damit den Patzer von Verfolger Borussia Dortmund beim 2:4 im Revierderby gegen Schalke nicht komplett nutzen. Bei einem Sieg hätten die Münchner drei Spieltage vor Saisonschluss bereits vier Punkte Vorsprung auf den BVB gehabt - nun sind es zwei.

Leibold verschießt in der Schlussphase Elfmeter

Die Nürnberger, die als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsnot bleiben, waren durch Matheus Pereira in der 48. Minute in Führung gegangen. Serge Gnabry sicherte den Bayern durch den Ausgleich (75.) vor 50.000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion den Auswärtspunkt. In der ersten Minute der Nachspielzeit schoss der Nürnberger Tim Leibold einen Foulstrafstoß an den Innenpfosten.