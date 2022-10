Hier scheitert Bremens Füllkrug noch an Hoffenheims Torhüter Baumann, später verwandelt Werders Topstürmer den entscheidenen Elfmeter zum 2:1-Sieg. Mit dem Auswärtserfolg schoben sich die Hanseaten vorübergehend auf einen Champions-League-Platz. Marvin Ducksch brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, der Ausgleich fiel durch Munas Dabbur in der 32. Minute.

