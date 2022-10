"Ich vertraue der Mannschaft. Wir wollen gut spielen. Der Start ist wichtig für uns. Nach zwei Tagen ist es nicht einfach. Wir werden alles geben", hatte Leverkusens Neu-Trainer Xabi Alonso angekündigt und wurde von seiner neuen Mannschaft nicht enttäuscht. Moussa Diaby (38.), zweimal Jeremie Frimpong (41. und 53.) und Paulinho (90.) schossen gegen Schalke 04 den deutlichen Sieg heraus.

Ebenfalls in Glück: der VfL Bochum. RB Leipzig dagegen kommt nicht richtig in Fahrt, und auch der VfL Wolfsburg steckt fest.

Top-Partie ist am Samstag um 18.30 Uhr (Sky) das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Zwar stehen beide Teams wie zuletzt vor über einem Jahrzehnt nicht auf einem der Top-2-Plätze in der Tabelle – an der Brisanz und dem Stellenwert ändert das aber nichts.

Die weiteren Bundesliga-Begegnungen:

Am Sonntag:

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

Hertha BSC - SC Freiburg (17.30 Uhr)

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (19.30 Uhr)