Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 5:2

Borussia Mönchengladbach ist in der Bundesliga durch einen Sieg im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln auf einen Europacup-Platz geklettert. Das Team von Trainer Daniel Farke gewann sein Heimspiel gegen dezimierte Kölner mit 5:2 (2:1). Köln fiel auf den neunten Rang zurück. Marvin Friedrich (27. Minute) und Ramy Bensebaini (45.+2) per Foulelfmeter hatten die Gastgeber bei einem Gegentreffer von Florian Kainz (31.) ebenfalls per Foulstrafstoß zur Pause in Führung gebracht. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lars Stindl (Bild, M.; 46.) auf 3:1, ehe Bensebaini (76.) erneut traf.

