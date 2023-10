SV Darmstadt – RB Leipzig 1:3

Mit einem Blitztor, aber auch viel Mühe hat RB Leipzig die Pflichtaufgabe beim SV Darmstadt 98 erledigt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann mit 3:1 (2:1) beim Aufsteiger aus Südhessen. Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielte Lois Openda nach nur 44 Sekunden die Führung - es war das früheste Tor in dieser Bundesliga-Saison. Emil Forsberg (24. Minute) und erneut Openda (75.) mit seinem sechsten Tor in dieser Spielzeit trafen zudem für die Gäste. Tobias Kempe (32.) verwandelte zwischendurch einen Elfmeter für die Lilien bei deren respektablem Auftritt.