1. Bundesliga-Spieltag Bayer siegt im Spitzenspiel, BVB gewinnt glücklich, Stuttgart stürmt die Tabellenspitze

Wenn es zum Bundesligastart an etwas nicht gemangelt hat, dann an Toren: 27 davon fielen alleine in den ersten sieben Partien. Besonders oft rappelte es in Stuttgart, Leverkusen und Augsburg. Debütant Heidenheim aber ging leer aus.