Der FC Bayern bleibt an Tabellenführer Bayer Leverkusen dran. Das Team von Trainer Thomas Tuchel siegte mit 3:1 (2:1) bei FSV Mainz 05 und verteidigte mit 20 Punkten Platz drei hinter Bayer (22), dem VfB Stuttgart (21) und vor Borussia Dortmund (20).

Bayer Leverkusen bleibt in der Bundesliga oben

Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga mit dem vierten Sieg in Serie die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann mit 2:1 beim VfL Wolfsburg und verdrängte Borussia Dortmund wieder, der BVB war am Freitag mit einem 1:0 gegen Werder Bremen zwischenzeitlich vorbeigezogen. Zweiter hinter Bayer ist der VfB Stuttgart, der mit 3:0 beim 1. FC Union Berlin gewann.

RB Leipzig gelang am achten Spieltag mit einem 3:1 bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 der erste Erfolg seit Ende September. Eintracht Frankfurt rückte mit einem 3:1 bei der TSG Hoffenheim bis auf zwei Punkte an die Kraichgauer heran. Punktgleich mit der Eintracht ist der SC Freiburg, der sich mit 2:1 gegen den VfL Bochum durchsetzte.

Die Spiele am Sonntag