41 Tore in 9 Spielen. der 34. Spieltag war der torreichste seit 17 Jahren. Bayern München holte sich souverän zum 29. mal die Deutsche Meisterschaft. Mit einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sicherte sich das Team den siebten Titelgewinn in Folge. Twitter amüsiert sich darüber, dass Bayern die vielen Siege kaum noch zu schätzen weiß. Für besondere Momente sorgten immerhin Franck Ribéry und Arjen Robben. In ihrem letzten Spiel für Münchner erzielten sie jeweils ein Tor und wurden dafür gefeiert. Sogar bei Uli Hoeneß auf der Tribüne flossen die Tränen.