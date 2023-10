Der BVB bleibt auch im achten Saisonspiel ungeschlagen. Beim 1:0 über Werder Bremen gelang dem Team von Trainer Edin Terzic der fünfte Sieg in Serie. Vor 81.365 Zuschauern sorgte Torschütze Julian Brandt (67. Minute) in dessen 300. Bundesligaspiel für den hart erkämpften Erfolg des BVB. Dagegen hält der Negativtrend der Bremer an. Nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen rückt die Gefahrenzone immer näher. Das dürfte die Kritik an Trainer Ole Werner trotz der passablen Vorstellung verstärken. Mehr