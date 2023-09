TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 1:3

Grüße von ganz oben, auch dank Niclas Füllkrug, der mit seinem Tordebüt für den BVB die Gäste in der 18. Minute in Führung brachte. Per Foulelfmeter glich Andrej Kramaric nur sieben Minuten später aus. Kurz vor der Pause brachte Marco Reus die Borussen vor 30.150 Zuschauern in Sinsheim wieder in Führung. Ab der 71. Minute spielten die in der zweiten Halbzeit schwachen Dortmunder nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ramy Bensebaini mit einem Mann weniger. Julian Ryerson stellte den 3:1-Endstand her (90.+5). Mehr