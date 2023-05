BVB springt an die Tabellenspitze – Stuttgart entkommt der Abstiegzone

Borussia Dortmund hat sich beim FC Augsburg einen Sieg erkämpft und damit die Bayern an der Tabellenspitze abgelöst. Der VfB Stuttgart holt wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Borussia Dortmund hat mit einem 3:0 beim FC Augsburg die Tabellenspitze der Bundesliga erobert. Damit haben die Dortmunder sich gegenüber dem FC Bayern München einen Vorteil im Rennen um die Meisterschaft erkämpft. Gewinnt der BVB kommenden Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05, ist er Deutscher Meister – egal wie das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München ausgeht.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

Serhou Guirassy bleibt die Lebensversicherung des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Auch dank des elften Saisontores des Angreifers gewannen die Schwaben am Sonntag mit 4:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 und verließen einen Spieltag vor dem Saisonende die Abstiegsplätze. Vor Guirassys Tor zum 2:1 (64. Minute) hatte Marcus Ingvartsen die Gastgeber in Führung gebracht (23.), ehe VfB-Kapitän Wataru Endo (41.) der Ausgleich gelungen war. In der Schlussphase machten der eingewechselte Chris Führich (78.) und Tanguy Coulibaly (90.+1) alles klar.

Dem VfB droht aber auch weiterhin der dritte Abstieg innerhalb von sieben Jahren. Vor dem letzten Spieltag, an dem die Stuttgarter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim spielen, beträgt der Vorsprung des Tabellen-15. auf einen direkten Abstiegsplatz nur einen Zähler. Dennoch nähert der Auswärtssieg in Mainz die Hoffnung, dass Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß seine Rettungsmission erfolgreich gestalten kann.