Borussia Dortmund hat sich beim FC Augsburg einen Sieg erkämpft und damit die Bayern an der Tabellenspitze abgelöst. Bayer Leverkusen reicht eine 2:0-Führung nicht zum Sieg.

Die Profis von Borussia Dortmund hüpften triumphierend vor der eigenen Fankurve Arm in Arm und die Fans feierten, als hätte der BVB schon den Titel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. "Deutscher Meister, nur der BVB", hallte es nach dem richtungsweisenden 3:0 (0:0) beim FC Augsburg am Sonntag aus dem Gästeblock. Die Schwarz-Gelben gehen als Titelfavorit mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern ins Saisonfinale und haben eine Hand an der Meisterschale. Ein Sieg fehlt dem BVB noch, um die Münchner Dominanz nach zehn Titeln in Serie zu brechen.

"Wir haben einen riesigen Schritt gemacht, die Euphorie wird jetzt riesig sein. Wir brauchen noch einmal 90 Minuten in unserem Stadion. Jetzt dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN und ergänzte: "Wir haben die Gunst genutzt, es war aber nicht ganz leicht hier. Wir werden diesen Schwung jetzt mitnehmen, aber es ist noch nicht entschieden."

Borussia Dortmund mit drei Toren

Einen Tag nach dem 1:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München gegen Leipzig gewann der BVB nach gut 50 Minuten in Überzahl beim abstiegsbedrohten FCA souverän. Sébastien Haller (58. und 84. Minute) und Julian Brandt (90.+3) erzielten die erlösenden Treffer für den BVB. "Es ist einer dieser Tage, an dem alles für dich funktioniert. Es ist wundervoll", sagte Haller.

Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Mainz können die Borussen die neunte deutsche Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen. "Es freut uns, dass wir in diese Situation kommen. Aber wir sind noch nicht fertig, wir wollen diesen einen Schritt noch gehen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic: "Wir sind so nah dran wie schon lange nicht mehr." Die Münchner spielen dann am Samstag in Köln. Augsburg muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwei Punkte.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Am Mittag Gerüchte über ein beschlossenes Aus von Trainer Daniel Farke, am Abend eine erfolgreiche Aufholjagd dank zweier skurriler Tor-Geschenke: Borussia Mönchengladbach hat eine unruhige Woche mit einem nicht mehr für möglichen gehaltenen Punkt im rheinischen Duell bei Bayer Leverkusen beendet. Ob das 2:2 nach 0:2-Pausenrückstand Farke noch zur Erhaltung seines Jobs über das Saisonende hinaus helfen wird, erscheint aber fraglich. Die Saison wird Gladbach in jedem Fall auf einem zweistelligen Tabellenplatz beenden.

Die Leverkusener müssen drei Tage nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Europa League um die erneute Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb bangen, haben sie beim Saisonfinale aber in der eigenen Hand. Amine Adli (15.) und Kerem Demirbay (20.) hatten Bayer 2:0 in Führung gebracht. Doch Nationalspieler Jonas Hofmann (58.) und Lars Stindl (90.) nutzten vor 30 210 Zuschauern zwei komplette Aussetzer der Leverkusener zum Punktgewinn. In der fünften Minute der Nachspielzeit sah Leverkusens Piero Hincapié nach einem harten Foul an Julian Weigl Rot.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

Serhou Guirassy bleibt die Lebensversicherung des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Auch dank des elften Saisontores des Angreifers gewannen die Schwaben am Sonntag mit 4:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 und verließen einen Spieltag vor dem Saisonende die Abstiegsplätze. Vor Guirassys Tor zum 2:1 (64. Minute) hatte Marcus Ingvartsen die Gastgeber in Führung gebracht (23.), ehe VfB-Kapitän Wataru Endo (41.) der Ausgleich gelungen war. In der Schlussphase machten der eingewechselte Chris Führich (78.) und Tanguy Coulibaly (90.+1) alles klar.

Dem VfB droht aber auch weiterhin der dritte Abstieg innerhalb von sieben Jahren. Vor dem letzten Spieltag, an dem die Stuttgarter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim spielen, beträgt der Vorsprung des Tabellen-15. auf einen direkten Abstiegsplatz nur einen Zähler. Dennoch nähert der Auswärtssieg in Mainz die Hoffnung, dass Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß seine Rettungsmission erfolgreich gestalten kann.