Schon Anfang August startet die Bundesliga-Saison – und die Planer der DFL haben sich für den ersten Spieltag um attraktive Duelle bemüht. Der FC Bayern muss zum Auftakt bei Eintracht Frankfurt ran und es gibt gleich ein erstes Derby.

Die Saison der Fußball-Bundesliga der Herren startet in diesem Jahr sehr früh. Der Grund ist klar: Ende November beginnt die Weltmeisterschaft in Katar, deswegen geht die Bundesliga viel früher als sonst üblich in eine zweimonatige Winterpause. Am Freitagmittag legte die Deutsche Fußball-Liga nun den Spielplan für den ersten Spieltag vom 5. bis zum 7. August vor. Die genauen Anstoßzeiten werden erst noch bekannt gegeben, nur das Auftaktspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) ist festgelegt. Dort empfängt Eintracht Frankfurt den Meister FC Bayern.

Ansonsten ist den Planern deutlich anzumerken, dass sie sich um einen möglichst attraktiven Spieltag bemüht haben. So tritt Vizemeister Borussia Dortmund zu Hause gegen Bayer Leverkusen an, den Tabellendritten der abgelaufenen Saison an. Ein Höhepunkt bildet das Berliner Derby: Union Berlin, der Europa-League-Teilnehmer, hat ein Heimspiel gegen den Fast-Absteiger Hertha BSC Berlin.

Aufsteiger müssen auswärts ran

Die Aufsteiger müssen auswärts ran: Werder Bremen reist zum VfL Wolfsburg und Schalke 04 spielt gegen den 1. FC Köln. Ansonsten: Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart spielt gegen RB Leipzig, der VfL Bochum empfängt Mainz 05 und der FC Augsburg tritt gegen den SC Freiburg an.

Das erste Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke steigt am 7. Spieltag, am 9. Spieltag kommt es zum deutschen Clasico zwischen den Bayern und Dortmund. Der DFL-Supercup zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig wird am 30 . Juli, also eine Woche vor Start der Bundesliga, ausgespielt. Nach dem 15. Spieltag, der vom 11. bis zum 13. November stattfindet, geht es in die Winterpause, die bis zum 20. Januar dauert.

Der 1. Spieltag im Überblick:

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen

1. FC Union Berlin – Hertha BSC

1. FC Köln – FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

FC Augsburg – Sport-Club Freiburg

VfB Stuttgart – RB Leipzig