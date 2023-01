Der 1. FC Union bleibt klar die Nummer eins in Berlin und die Nummer zwei in der Liga. Die Köpenicker gewannen das Hauptstadtderby bei Hertha BSC mit 2:0 und was passiert? Die einstige Nummer eins der Stadt trennt sich von Sportchef Fredi Bobic.

Präsidium und Aufsichtsrat entschieden nach der Niederlage, den 51-Jährigen "mit sofortiger Wirkung" von dessen Aufgaben zu entbinden, wie der Verein mitteilte. Unmittelbar nach dem Spiel hatte Bobic noch Interviews gegeben, vor der Partie hatte er Trainer Sandro Schwarz eine Jobgarantie ausgesprochen.

Frust auf Schalke nach erstem Punktgewinn

Im letzten Spiel am Sonntag hat Borussia Dortmund den Sprung auf einen Champions-League-Platz geschafft. Der BVB siegte bei Bayer Leverkusen 2:0 und liegt nach dem dritten Sieg in Serie nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern München.

Auf Schalke dagegen herrscht trotz des ersten Punktgewinns des Jahres nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln der Frust. Bei allem Stolz über die im Vergleich zum desolaten 1:6 gegen Leipzig offenkundige Leistungssteigerung hielt sich auch bei Torhüter Ralf Fährmann die Freude in Grenzen. "In der Situation, in der wir gerade sind, können wir jeden Punkt gebrauchen. Aber - ganz klar - wir müssen ins Gewinnen kommen", sagte er mit Blick auf die Ausgangslage des bereits abgeschlagenen Tabellenletzten.