Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen erneuten Rückschlag verhindert. Der Revierclub gewann am Samstag beim SC Freiburg mit 4:2 (1:2) und drehte dabei einen Rückstand zur Pause noch zum zweiten Saisonsieg. RB Leipzig verkürzte am vierten Spieltag durch ein 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen und den FC Bayern München auf einen Punkt.

Wie Leipzig feierten auch der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg Ihre jeweils dritten Saisonsiege. Wolfsburg bezwang den 1. FC Union Berlin mit 2:1 (2:1). Hoffenheim verschärfte die Misere des 1. FC Köln mit einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg. Stuttgart gewann beim ebenfalls kriselnden 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 (0:0).

Bundesliga-Klassiker VfL Bochum – Eintracht Frankfurt

Es ist ein Bundesliga-Klassiker: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: 64 Mal trafen die Teams bislang aufeinander, die Hessen haben 29 Mal gewonnen, der VfL 25 Mal.

Der 1. FC Heidenheim hofft gegen Werder Bremen auf den ersten Saisonsieg, auch um nicht frühzeitig im Abstiegskampf zu stecken. Dort befindet sich bereits Aufsteiger SV Darmstadt, der noch keinen Zähler auf dem Konto hat. Gegner Borussia Mönchengladbach geht es mit einem Zähler kaum besser.

Das sind die nächsten Partien:

Am Samstag:

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

Am Sonntag:

1. FC Heidenheim – SV Werder Bremen (15.30 Uhr)

SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr)