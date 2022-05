Der FC Bayern München jubelt wieder mit der Meisterschale. Nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart bekam Kapitän Manuel Neuer um 19.37 Uhr die Meisterschale von Donata Hopfen, der neuen Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga, überreicht. Es ist der insgesamt 32. Meistertitel für den deutschen Rekordchampion und der zehnte nacheinander.

Hütter drückt Ex-Verein die Daumen

Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Adi Hütter wünscht seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt den Titel in der Europa League. "Es geht nicht um dieses Jahr, sondern um den Weg seit 2016, was der Verein für eine Entwicklung nimmt. Das sind schon viele tolle Momente. Da kann man nur stolz sein. Ich wünsche, dass der Pokal an den Main geht", sagte er nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga zwischen Frankfurt und Gladbach. Der Österreicher Hütter hatte von 2018 bis 2021 für die Hessen gearbeitet und mit der SGE im Frühjahr 2019 das Europa-League-Halbfinale erreicht.

Bayer Leverkusen hat sich für die Champions League qualifiziert, auch der 1. FC Köln und Union Berlin spielen in der kommenden Saison international. Leverkusen siegte am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim und ist damit sicher in der Königsklasse vertreten. Für den SC Freiburg gab es dagegen durch das 1:4 gegen Union Berlin einen Rückschlag im Kampf um die Königsklasse. Damit können die Breisgauer ihren Champions-League-Platz am Sonntag an RB Leipzig verlieren.

Nachbarschaftshilfe am Rhein

Union ist durch den Erfolg erneut sicher im Europacup, genauso wie der 1. FC Köln trotz der 0:1 (0:1)-Heimschlappe gegen den VfL Wolfsburg. Dabei profitierte der FC von der Nachbarschaftshilfe der Leverkusener in Hoffenheim. Die TSG hat durch die Niederlage die letzte Chance auf den Europapokal vertan.

Im letzten Erstliga-Heimspiel kassierte Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund mit dem 1:3 (0:1) eine weitere Niederlage. Julian Brandt (26.) brachte die Dortmunder mit einem Abstauber in Front und traf auch zwei Minuten nach dem Ausgleich von Jessic Ngankam (70.).