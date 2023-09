Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen erneuten Rückschlag verhindert. Der Revierclub gewann am Samstag beim SC Freiburg mit 4:2 (1:2) und drehte dabei einen Rückstand zur Pause noch zum zweiten Saisonsieg. RB Leipzig verkürzte am vierten Spieltag durch ein 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen und den FC Bayern München auf einen Punkt.

Wie Leipzig feierten auch der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg Ihre jeweils dritten Saisonsiege. Wolfsburg bezwang den 1. FC Union Berlin mit 2:1 (2:1). Hoffenheim verschärfte die Misere des 1. FC Köln mit einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg. Stuttgart gewann beim ebenfalls kriselnden 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 (0:0).