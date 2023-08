Fröhliches Toreschießen am ersten Spieltag mit einem Geheimtipp-Sieg, einem Spektakel und einem enttäuschenden Debüt. Am Sonntag folgten in Berlin noch zwei Treffer in zehn Minuten, ein Hattrick und zwei gehaltene Elfmeter. Im Mittelpunkt: Kopfballungeheuer Kevin Behrens

Bayer Leverkusen gewinnt das erste Spitzenspiel der neuen Saison. Die Werkself siegte gegen RB Leipzig mit 3:2 (2:1). In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle zog der VfB Stuttgart durch ein 5:0 (2:0) gegen den VfL Bochum an Meister FC Bayern vorbei. Aufsteiger 1. FC Heidenheim kassierte in seinem ersten Bundesliga-Spiel ein 0:2 (0:2) beim VfL Wolfsburg.

Bundesliga-Spektakel in Augsburg

Viele Tore bekamen die Zuschauer beim 4:4 (3:3) des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen und im Abendspiel siegte Borussia Dortmund glücklich gegen den 1. FC Köln. Der Vizemeister mühte sich im Heimspiel dank des späten Treffers von Angreifer Donyell Malen (88. Minute) zu einem schmeichelhaften 1:0 (0:0).