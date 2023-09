In einem packenden Spitzenspiel hat es der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen verpasst, die eigenen Fans in ausgelassene Stimmung zu versetzen. Beim 2:2 kassierten die Münchner nach spätem eigenem Treffer kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich. Nach der frühen Führung durch Harry Kane (7. Minute) waren die Gäste in der 24. Minute mit einem Traumfreistoß von Alejandro Grimaldo (o.) eindrucksvoll zurückgekommen. Leon Goretzka (86.) ließ die Bayern-Fans jubeln, doch Weltmeister Exequiel Palacios (90.+4) sicherte Leverkusen per Foulelfmeter den Punkt. Mehr