An Spieltag Nummer 20 hatte der BVB die Chance zumindest bis Sonntag den Abstand auf Tabellenführer Bayern München zu verkürzen. Borussia Mönchengladbach konnte seinen Negativlauf nicht stoppen.

Bayer Leverkusen – FC Augsburg 5:1

Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen hat seine imposante Erfolgsserie gegen den FC Augsburg dank eines Dreipacks von Moussa Diaby ausgebaut und den dritten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt. Die Werkself gewann mit 5:1 (2:0) und bleibt damit auch im 24. Pflichtspiel gegen die Augsburger unbesiegt. Die Gäste rutschen nach fünf sieglosen Spielen nacheinander immer tiefer in den Abstiegskampf und fielen auf den 16. Tabellenplatz zurück. Vor 750 Zuschauern in der Leverkusener BayArena erzielten Karim Bellarabi (4. Minute) dreimal Diaby (24./65./69.) und Lucas Alario (81.) die Treffer für die Gastgeber, die den zweiten Punkte-Dreier in Serie feierten. Arne Maier (62.) traf für die Gäste.

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:2

Adi Hütter, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, verlässt nach der Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin das Spielfeld © Lukas Schulze / Getty Images

Borussia Mönchengladbach und Trainer Adi Hütter haben beim 1:2 (1:1) gegen Union Berlin den nächsten herben Rückschlag erlitten. Mit den einzigen beiden Torchancen im Spiel der Köpenicker schoss der frühere Gladbacher Max Kruse (18. Minute/Handelfmeter und 84.) die biederen Gäste zum unverdienten Sieg. Gladbach belohnte sich für einen diesmal kämpferisch überzeugenden und engagierten Auftritt nicht und kam nur durch Manu Koné (40.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ob Hütter nach der siebten Niederlage aus den vergangenen neun Pflichtspielen auch im nächsten Spiel bei Arminia Bielefeld am 5. Februar noch Trainer der Borussia ist, ist unklar. Sportchef Max Kruse ist krank und konnte am Samstag keine Auskunft zur Situation geben. Trotz des verbesserten Auftritts kommen die Gladbacher in der Tabelle nicht vom Fleck und bleiben mit 22 Punkten im Mittelfeld.

Infiziert Schwer angeschlagen: Das sind die aktuellen Corona-Fälle in der Bundesliga 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter Bayern München: Leroy Sané, Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandéz, Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Alphonso Davies Mehr

Greuther Fürth – Mainz 05 2:1

Angetrieben von Jeremy Dudziak hat die SpVgg Greuther Fürth gegen den FSV Mainz 05 um Aushilfschef Babak Keyhanfar ihren zweiten Saisonsieg geholt. Vor den Augen des gesperrten Logen-Gasts Bo Svensson blieb das Tabellenschlusslicht beim 2:1 (1:0) sogar zum vierten Mal nacheinander ohne Niederlage – das gab es bei den Franken in der Fußball-Bundesliga noch nie. Dudziak brachte die Fürther in der zwölften Minute in Führung. Nach der Pause erzwang der Offensivspieler auch ein Eigentor durch Stefan Bell (66.). Dudziak setzte so den Aufwärtstrend der Fürther fort und machte gleichzeitig die fünfte Auswärtspleite der Mainzer nacheinander perfekt. Kurz vor dem Ende verkürzte Karim Onisiwo (90.+3) völlig freistehend noch per Kopf.

SC Freiburg – VfB Stuttgart 2:0

Kevin Schade vom SC Freiburg jubelt nach dem zweiten Treffer seiner Mannschaft im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart © Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. Durch das verdiente 0:2 (0:1) im Südwest-Duell beim Europapokal-Anwärter SC Freiburg blieb das verunsicherte Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zum fünften Mal nacheinander ohne eigenen Treffer. Als Tabellen-17. beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz drei Punkte. Die Freiburger knüpften am Samstag dank eines Eigentors von Hiroki Ito (37.) und eines Treffers von Kevin Schade (71.) an die Leistung beim 4:1-Achtelfinalerfolg im DFB-Pokal bei der TSG 1899 Hoffenheim an und rückten wieder auf den fünften Rang vor. Vor coronabedingt nur 500 Zuschauern im Europa-Park Stadion fuhren sie damit den ersten Ligasieg im neuen Kalenderjahr ein.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3

Borussia Dortmund hat vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal schnelle Wiedergutmachung betrieben und seine Chancen im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga gewahrt. Der BVB gewann am 20. Spieltag 3:2 (1:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim und wahrte damit auch den großen Abstand auf die Verfolger im Kampf um die Champions League. Superstürmer Erling Haaland (6. Minute) und Kapitän Marco Reus (58.) trafen für den erneut durchwachsen spielenden BVB, bei dem – anders als beim 1:2 beim FC St. Pauli – diesmal immerhin das Ergebnis stimmte. Dazu kam ein Eigentor von Hoffenheims Nationalspieler David Raum (66.). Für die TSG geht derweil eine Woche des maximalen Misserfolgs zu Ende. In acht Tagen hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dreimal verloren, auf das 1:2 bei Union Berlin und das 1:4 im Pokal gegen Freiburg folgte nun die Niederlage gegen den Liga-Zweiten, der für eine Nacht bis auf drei Punkte an Meister FC Bayern München heranrückt. Die Treffer von Andrej Kramaric (45.+1), der sein 100. Tor für die TSG erzielte, und Joker Georginio Rutter (77.) reichten nicht.