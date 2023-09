Mit sechs Toren Unterschied hätte Bayer Leverkusen für die Rückkehr an die Tabellenspitze gewinnen müssen. Das gelang trotz vieler Chancen gegen Heidenheim bei weitem nicht. Um Serienmeister FC Bayern München nach dessen 7:0 gegen den VfL Bochum wieder von der Tabellenspitze zu stürzen, wäre aber auch ein Sieg mit sechs Toren Unterschied nötig gewesen, davon war Bayer aufgrund fast absurd fahrlässiger Chancenverwertung am Ende weit entfernt. Heidenheim kassierte nach dem vereinshistorisch ersten Bundesliga-Punkt beim 2:2 in Dortmund und dem ersten Sieg beim 4:2 gegen Bremen damit wieder einen Rückschlag.

Bayern München zurück an der Spitze

Werder Bremen holt den zweiten Saisonsieg gegen den 1. FC Köln und verbessert sich nach mit sechs Punkten auf Tabellenplatz zehn, Köln belegt mit einem Zähler den Relegationsrang, punktgleich mit Darmstadt.

Der FC Bayern München hat mit einem Schützenfest wieder die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Münchner kamen zu einem 7:0 über den VfL Bochum, Harry Kane erzielte beim Kantersieg drei Treffer. Der Rekordmeister liegt nun je einen Punkt vor dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und der TSG Hoffenheim.

Am Sonntag spielen:

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (17.30 Uhr)