Bundesliga-Duo heiß auf Luzern-Star

Die beiden Bundesligisten VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim sollen konkretes Interesse am schweizer Youngster Ardon Jashiri haben. Der 20-Jährige steht aktuell beim FC Luzern unter Vertrag und hat sich zum Nationalspieler gemausert.

Ardon Jashari hat sich längst einen Namen gemacht. Der 20-Jährige steht beim FC Luzern unter Vertrag und überzeugt dort als defensiver Mittelfeldspieler. Nun sollen auch zwei Bundesliga-Klubs konkretes Interesse haben.

Zahlreiche Bundesliga-Scouts haben Ardon Jashari schon auf ihrem Zettel. Jetzt nimmt ein möglicher Wechsel in die höchste deutsche Spielklasse Fahrt auf. So waren Hoffenheim-Coach André Breitenreiter und Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer vor kurzem in der Schweiz, um sich selbst ein Bild vom Kapitän des FC Luzern zu machen. Das berichtet Sky.

Der defensive Mittelfeldspieler verpasste in dieser Saison lediglich das zweite Saisonspiel in der Super League, da er dort wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt war. Ansonsten konnte der 20-Jährige mit drei Torvorlagen überzeugen. Zudem debütierte er am 27. September für die Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League gegen Tschechien.

Bereits Anfang des Monats berichtete der deutsche Fernsehsender Sky, dass sich mindestens sechs Bundesliga-Klubs mit dem kreativen Mittelfeldspieler beschäftigen. Schweizer Experten trauen Jashari eine ähnliche Entwicklung zu wie Jude Bellingham von Borussia Dortmund, der sich zu einem der gefragtesten Spieler der Welt entwickelt hat.

