Mit einem Traum-Einstand hat Neuzugang Bas Dost Eintracht Frankfurt den Weg zum 2:1 (1:0)-Arbeitssieg gegen Fortuna Düsseldorf geebnet und den bevorstehenden Abschied von Ante Rebic vergessen lassen.

Bei seinem Bundesliga-Comeback traf der Niederländer vor 49.800 Zuschauern in der 57. Minute zum 1:1, nachdem Rouwen Hennings (34.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Gonçalo Paciência (86.) traf zum umjubelten Sieg. Die Hessen gehen mit sechs Punkten als Tabellen-Siebter der Fußball-Bundesliga in die Länderspielpause, die Fortuna ist mit drei Zählern Zwölfter.

Rebic erlebte die rassige Partie nicht mehr mit - er stand auf eigenen Wunsch nicht im Kader. Der 25-Jährige wird künftig für den italienischen Topclub AC Mailand auf Torejagd gehen, auch wenn Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic den Millionen-Transfer des kroatischen Vize-Weltmeisters vor dem Anpfiff noch nicht bestätigen wollte.

«Ich kann bestätigen, dass wir in Verhandlungen sind», sagte Bobic - ohne den Verein zu nennen. Noch seien einige Details offen. «Alle Konstellationen müssen passen, es geht nicht nur um Geld», sagte er. Die Ablösesumme soll etwa 40 Millionen Euro betragen. Rebic bestritt für die Hessen seit 2016 insgesamt 100 Pflichtspiele, in denen er 25 Tore erzielte. Bobic kündigte an, dass die Eintracht noch einen Spieler holen werde, sollte der Rebic-Transfer über die Bühne gehen.

Drei Tage nach dem umjubelten Einzug in die Gruppenphase der Europa League durch das 3:0 gegen Racing Straßburg, bei dem Rebic in seinem letzten Einsatz die Rote Karte sah, taten sich die Hausherren zunächst schwer. Die Fortuna, die im Vorjahr mit 1:7 untergegangen war, hielt von Beginn an dagegen und ließ die Frankfurter nicht zur Entfaltung kommen. Dicke Chancen blieben daher zunächst aus.

Erst nach gut einer halben Stunde musste sich Düsseldorfs Torwart Steffen Zackary bei einem Kopfball von Paciência erstmals strecken. Auf der anderen Seite zielte Hennings wenig später genauer und versenkte eine Hereingabe von Alfredo Morales per Kopf zur nicht unverdienten Gäste-Führung. Kurz vor der Pause vergab Daichi Kamada den Ausgleich, als er den Ball knapp neben das Tor schoss.

Mit Wiederbeginn schickte Eintracht-Trainer Adi Hütter dann Sturmtank Dost aufs Feld. Die erste Chance hatten aber wieder die Gäste, als Hennings (47.) mit einem strammen Schuss an Frankfurts Nationaltorwart Kevin Trapp scheiterte. Auf der Gegenseite lenkte Zackary einen Freistoß von Filip Kostic gerade noch so um den Pfosten.

Dann kam der große Auftritt von Dost. Nach einer Flanke von Paciência traf der von Sporting Lissabon gekommene 1,96-Meter-Hüne aus Nahdistanz mit dem Kopf und ließ sich danach von den Eintracht-Fans feiern.