Eric Smith vom FC St. Pauli überzeugt in dieser Saison als Allrounder. Seine guten Leistungen haben zum Anlass geführt, dass drei Bundesliga-Klubs auf den Schweden aufmerksam geworden sind.

1042 Pflichtspielminuten hat Eric Smith in dieser Saison für den FC St. Pauli absolviert. Der 25-Jährige gehört beim Tabellenzwölften der zweiten Liga zum absoluten Stammpersonal. Deshalb sind nun wohl auch Bundesliga-Klubs auf den Schweden aufmerksam geworden.

Egal ob als Abräumer vor der Kette oder als Abwehr-Boss - Eric Smith ist beim FC St. Pauli eine absolute Bank. Im Derby gegen den Hamburger SV (3:0) sowie im DFB-Pokal beim SC Freiburg (1:2 n.V.) agierte Smith der 25-Jährige als Innenverteidiger und überzeugte auf Anhieb. "Die Position ist für ihn auf den Leib geschneidert", lobte Pauli-Coach Timo Schultz. "Mit seiner Pass-Qualität und seiner Art und Weise wie er defensiv das Spiel antizipiert."

Seit dieser Saison gehört der Schwede auch dem Mannschaftsrat des Kiezklubs an und durfte seine Mannschaft im Spiel gegen den 1.FC Heidenheim sogar als Kapitän aufs Feld führen. Smith überzeugt mit Konstanz, was nun auch drei Bundesliga-Klubs auf den Plan gerufen hat. Nach Bild-Informationen haben sowohl Bayer 04 Leverkusen, der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach ihr Interesse am Freistoß-Experten bekundet und sich nach den Vertrags-Modalitäten erkundigt. Das Trio möchte den 25-Jährigen bereits im Winter verpflichten.

Der Vertrag des Schweden läuft noch bis Sommer 2024, weshalb sich die Ablöse auf geschätzte vier Millionen Euro belaufen könnte. Ob der Paulianer dabei allerdings mitspielen ist fraglich. Denn bereits im Sommer lehnte Sportchef Andreas Bornemann ein Angebot des VfB Stuttgart für Innenverteidiger Jakov Medic ab, da in der Abwehr Personalnot herrscht.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Bundesliga-Trio jagt St. Pauli-Star veröffentlicht.