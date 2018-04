Fußballdeutschland schaut gebannt auf den anstehenden 32. Spieltag in der ersten und zweiten Bundesliga. Während die Bayern schon als Meister feststehen, kommt es weiter unten zum Showdown. Am Wochenende können Schalke und der BVB die Champions League festmachen, im Tabellenkeller könnte es zum ersten HSV-Abstieg der Geschichte kommen.



In der 2. Bundesliga ist es noch enger. Die "Roten Teufel" aus Kaiserslautern könnten den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten, Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg hingegen aufsteigen. Der stern hat mögliche Szenarien betrachtet, in denen an diesem Spieltag bereits wichtige Entscheidungen fallen könnten.

Bundesliga, Szenario 1: Der HSV und Köln steigen ab

Für alle HSV-Anhänger ein Schreckens-Szenario, an diesem Spieltag könnte es Wirklichkeit werden. Trotz des 1:0 Heimsiegs gegen den SC Freiburg haben die Hamburger noch fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Verliert der HSV das wichtige Duell in Wolfsburg am Samstag, ist der "Dino" so gut wie weg. So gut wie, da Freiburg im Heimspiel gegen Köln und Mainz zuhause gegen Leipzig gewinnen muss, damit der HSV rechnerisch nicht mehr die Klasse halten kann. Gewinnen die Hamburger das Nordderby, kommen sie bis auf zwei Punkte an den VfL ran.



Im Gegensatz zum HSV, der nach dem Sieg gegen Freiburg wieder Land sieht hat, ist der 1. FC Köln kaum noch zu retten. Acht Punkte trennen die Domstädter bei noch drei ausstehenden Spielen noch vom Relegationsplatz. Sollte der FC auswärts in Freiburg verlieren, oder unentschieden spielen, ist er rechnerisch abgestiegen. Unabhängig davon, wie die Konkurrenz spielt. Sollten sie gewinnen, wären es fünf Zähler auf Tabellenplatz 16 bei maximal sechs zu holenden Punkten.

Bundesliga, Szenario 2: Schalke und der BVB machen die Champions League klar

Weitaus weniger dramatisch, aber durchaus nicht weniger wichtig: Die direkte Teilnahme an der Champions League für den FC Schalke und Borussia Dortmund. Die beiden Revierklubs belegen momentan die Plätz zwei und drei. Um die "Königsklasse" für nächstes Jahr perfekt zu machen, benötigen die Rivalen jeweils Mithilfe der Konkurrenz. Bei Schalke ist die Rechnung simpel: Verliert die TSG Hoffenheim das Freitagsspiel gegen Hannover, sind die Königsblauen 2018/2019 zurück in der Champions League. Punkten die Kraichgauer, brauchen die Schalker einen Sieg im Heimspiel gegen Gladbach.

Bei den schwarzgelben Nachbarn sieht es komplizierter aus. Der BVB muss auswärts am Sonntag in Bremen gewinnen, egal was die Konkurrenz macht. Gewinnt die TSG ebenfalls, bleibt eine Cl-Teilnahme weiter unsicher. Verliert Hoffenheim und der BVB klaut alle drei Punkte aus Bremen, kann Dortmund fest mit der Champions League planen.

2. Bundesliga, Szenario 1: Nürnberg und Düsseldorf steigen auf

In der 2. Bundesliga kann es ebenfalls zu wichtigen Entscheidungen kommen. Tabellenführer Düsseldorf kann am Samstag die Rückkehr ins Oberhaus klar machen, vorausgesetzt sie punkten beim Auswärtsspiel in Dresden. Gewinnt die Fortuna, steigen sie auf. Spielen sie unentschieden, brauchen sie Schützenhilfe aus Ingolstadt, die gegen Holstein Kiel punkten müssen.

Der 1.FC Nürnberg kann am Montagabend in die Bundesliga zurückkehren, vorausgesetzt, dass Kiel gegen Ingolstadt Punkte verliert oder unentschieden spielt und sie selber am Montag gegen Braunschweig gewinnen.

2. Bundesliga, Szenario 2: Kaiserslautern steigt ab

Der Traditionsklub aus der Pfalz liegt am Boden, der Klassenerhalt ist nur noch rein rechnerisch möglich. Momentan liegt Kaiserslautern acht Punkte hinter St. Pauli, die den Relegationsplatz 16 belegen. Die "Roten Teufel" können die Chance auf den Klassenerhalt nur noch bewahren, wenn sie ihr Spiel in Bielefeld am Freitag gewinnen. Speilen sie unentschieden, sind sie abgestiegen.