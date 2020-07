André Schürrle kehrt dem Profifußball mit nur 29 Jahren den Rücken. Der Weltmeister von 2014 erklärt im Gespräch mit dem "Spiegel" die Gründe für seinen überraschenden Schritt. Die Entscheidung sei "lange in mir gereift", sagte Schürrle, der zuletzt an Spartak Moskau ausgeliehen war, sich dort jedoch nicht recht durchsetzen konnte. Mit Borussia Dortmund, das ihn zuvor bereits verliehen hatte, einigte er sich auf eine Vertragsauflösung, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Im Gespräch mit dem "Spiegel" berichtet Schürrle, dass er oft einsam gewesen sei, gerade als "die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger". Er beklagt sich darin auch über die Mechanismen der Fußballbranche, die ihm nicht erlaubt hätten zu zeigen, wie er sich wirklich fühle. "Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr".

Schürrle und der BVB waren keine Erfolgsgeschichte

Der Kicker war 2016 für rund 30 Millionen Euro nach Dortmund gekommen, hatte sich nach anfänglichen Erfolgen jedoch nie nachhaltig durchsetzen können. Bereits im vergangenen Jahr hatte man ihn nach England an den FC Fulham verliehen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte zur Trennung gesagt: "Es war für beide Seiten definitiv keine Erfolgsgeschichte. Aus diesem Grund war es das Beste, dass wir den Vertrag nun vorzeitig aufgelöst haben." Man wünsche Schürrle für die Zukunft alles Gute.