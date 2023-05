Der elfte Meistertitel in Serie kommt für den FC Bayern München überraschend, unerwartet und mit gewaltigen Störgeräuschen. Patrick Strasser

Feiert man intensiver, heiterer und ausgelassener, wenn man unverhofft, ziemlich glücklich und dank Schützenhilfe eines unbeteiligten Gegners wie den Mainzern, die bei Tabellenführer Borussia Dortmund ein 2:2 holten, doch noch Meister wird? Die klare Antwort, die alle Emotionen, Tränen und der Siegerschweiß der Bayern in Köln-Müngersdorf bündelte: Ja! Und wie! Die elfte Meisterschaft des FC Bayern München in Serie, dieser Last-Minute-Titel nach dem Siegtor zum 2:1 von Jamal Musiala in der 89. Minute beim 1. FC Köln dürfte allen Beteiligten lange Erinnerung bleiben und als viel schöner eingestuft werden im Vergleich zu den vorangegangenen Titeln, die lange vor dem finalen Showdown am 34. Spieltag mit deutlichem Vorsprung eingefuhren wurden.