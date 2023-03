Paukenschlag an der Säbener Straße: Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trennt sich übereinstimmenden Berichten zufolge mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann. Ein Nachfolger soll schon parat stehen.

Der FC Bayern München setzt seinen bisherigen Trainer Julian Nagelsmann vor die Tür. Das berichten die "Bild"-Zeitung und der gewöhnlich gut informierte italienische Sportjournalist Fabrizio Romano am Donnerstagabend übereinstimmend. Auch dem "Kicker" liegen entsprechende Informationen vor. Dem Fußballmagazin zufolge fehlt es für eine offizielle Verkündung nur noch an der Unterschrift vom Wunsch-Nachfolger Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister. Nach Informationen von Sky soll Nagelsmann am Freitag von der Bayern-Führung über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden.

Julian Nagelsmann Deutscher Meister mit Bayern München

Der frühere Mainz- und Dortmund-Trainer Tuchel wurde zu Saisonbeginn nach einer Champions--League-Niederlage gegen Dinamo Zagreb vom FC Chelsea freigestellt. Er war auch bei Tottenham als neuer Trainer im Gespräch. Sollte Bayern München tatsächlich den 49-Jährigen engagieren, käme es schon nach der Länderspielpause zu einem pikanten Wiedersehen: Im Bundesliga-Spitzenspiel trifft der Klub am 1. April auf Tuchels Ex-Verein Borussia Dortmund.

Julian Nagelsmann hatte die Bayern-Mannschaft erst zum Beginn der Saison 2021/2022 übernommen und wurde auf Anhieb Deutscher Meister, schied aber im Pokal und in der Champions League aus. Der Vertrag des 35-Jährigen lief eigentlich bis Ende Juni 2026.

Zuletzt wurde es wieder deutlich unruhiger an der Säbener Straße, unter anderem durch die Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalović, die Suche nach einem "Maulwurf", der Internas ausgeplaudert haben soll, oder durch die Beleidigung eines Schiedsrichtergespanns als "Pack" durch Nagelsmann.

In der laufenden Spielzeit haben die Bayern ihren Vorsprung auf den BVB verspielt und sind auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Im DFB-Pokal und in der Champions League hat das Team jeweils das Viertelfinale erreicht. Der Gewinn von drei Titeln ist also weiterhin möglich – nun jedoch ohne Julian Nagelsmann auf der Trainerbank.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

Quellen: "Kicker", "Bild"-Zeitung, Sky, Fabrizio Romano bei Twitter, Nachrichtenagentur DPA