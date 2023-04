Schlagabtausch vor laufenden Kameras: Vor dem Bundesligakracher zwischen Bayern München und Borussia Dortmund sind Bayern-Boss Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus verbal aneinandergeraten. Es ging um den Umgang mit dem geschassten Trainer Julian Nagelsmann.

Die Umstände der Entlassung von Bayern-München-Trainer Julian Nagelsmann schlagen weiter hohe Wellen und lassen die Emotionen hochkochen. Jüngstes Beispiel: Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB gerieten Bayern-Boss Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus live im Fernsehen rund zwei Minuten kräftig aneinander.

Auf die Frage von Sky-Moderator Sebastian Hellmann nach den konkreten Umständen der Entlassung und der Benachrichtigung des geschassten Trainers wandte sich Oliver Kahn plötzlich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu. "Eins möchte ich euch mal sagen: Ihr, die hier immer steht und andauernd den Verein bezeichnet, er hätte keinen Stil und wo ist das 'Mia san Mia' geblieben. Da würde ich mal dich, Lothar, fragen: Was meinst du denn eigentlich mit 'Mia san Mia'? (...) Du setzt das hier einfach irgendwo in die Landschaft, und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat", so der frühere Nationalkeeper hörbar angefasst.

Vor FC Bayern gegen BVB: Kahn und Matthäus liefern sich Schlagabtausch

Matthäus entgegnete: "Oliver, ich mache hier keinen Privatkrieg gegen dich. Du kannst mich jederzeit anrufen." Darauf Kahn: "Ich habe dir nur eine Frage gestellt." Matthäus zeigte sich unbeeindruckt und erwiderte: "Hör zu, ich kenne auch viele Leute beim FC Bayern, die du vielleicht gar nicht kennst." Dies ließ Kahn nicht gelten: "Aber das ist doch kein Argument: 'Ich kenne Leute'. Pass auf, vielleicht leidet der eine oder andere hier auch an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung. Auch zu unserer Zeit, als wir gespielt haben, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, es gab immer wieder Entscheidungen, die nicht einfach waren." Die "Unterstellungen, wir würden den Stil des FC Bayern nicht wahren, also da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig."

Aktuelle Form Die Formkurve von Joshua Kimmich, Leroy Sané und dem FC Bayern zeigte zuletzt steil nach unten. Gegen Bayer Leverkusen verloren sie zuletzt sogar die Tabellenführung. In der Liga traten sie – im Gegensatz zu den Spielen in der Champions League – oft pomadig und lustlos auf. Ob sich das unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel ändert?

Matthäus stellte am Ende des Schlagabtausches trocken fest: "Ich habe jetzt gemerkt, dass du wieder abgelenkt hast, weil der Sebastian hat dir eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast, und gehst auf einen Nebenschauplatz."

Die Frage Hellmanns drehte sich darum, ob es nicht besser gewesen wäre, Nagelsmann per Telefon über seine Entlassung zu informieren, statt es ihn aus den Medien erfahren zu lassen. "Das ist nicht meine Art", entgegnete Kahn.

Fernsehexperte Matthäus hatte nach der Entlassung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann gesagt: "Die Art und Weise hat mir nicht so gefallen, wie ich es vom FC Bayern gewohnt war in den Zeiten, wo Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge am Ruder gesessen sind." Das familiäre, beschützende Etwas, das diesen Verein von vielen anderen unterscheide, sei so nicht mehr vorhanden. "Das 'Mia san mia' wird teilweise mit Füßen getreten."

Das Scharmützel zwischen Kahn und Matthäus zeigt, dass das Thema Nagelsmann-Entlassung für den FC Bayern noch lange nicht abgeschlossen ist.

