Was war denn da los? Der 1. FC Köln rettet sich in verrücktem Abstiegsfinale

Kiel verpasst Aufstieg Was war denn da los? Der 1. FC Köln rettet sich in verrücktem Abstiegsfinale

Dieses Relegationsfinale lief so ganz anders als erwartet. Der 1. FC Köln hat dank furioser Anfangsminuten den Abstieg vermieden. Holstein Kiel dagegen verpasst den Aufstieg in die Bundesliga.

Eines der wichtigsten rheinischen Sprichwörter lautet: "Et hätt noch immer jot jejange." Dass es für den 1. FC Köln nochmal gut gehen würde in dieser Saison, das hatten zuletzt allerdings immer weniger Fans geglaubt. Doch im alles entscheidenden Relegations-Rückspiel gegen Holstein Kiel haben die Geißböcke völlig überraschend Tor um Tor geschossen und doch noch die Klasse gehalten. Schon in einer furiosen Anfangsphase stellten sie die Weichen für einen 5:1-Sieg.

34 zähe Spieltage hatte sich der "Effzeh" zuvor durch diese so fan- wie freudlose Corona-Saison gequält. Nur ein später Treffer am letzten Spieltag gegen nicht konkurrenzfähige Schalker hatte ihnen überhaupt die Möglichkeit eröffnet, über die Relegation noch die Klasse zu halten. Das Hinspiel gegen Kiel ging in einem chancenarmem Spiel mit 0:1 verloren.

Vier Tore in zwölf Minuten

Und dann das: Bereits nach zwei Minuten versenkte Kapitän Jonas Hector den Ball erstmals im Kieler Tor. Wenige Sekunden später antwortete Kiels Jae-Sung Lee mit dem Ausgleich. Doch dann war wieder Köln an der Reihe. Der wegen seines lädierten Knies zwischenzeitlich schon als Sportinvalide abgestempelte Sebastian Andersson traf doppelt – nach 13 Minuten stand es 3:1. Als dann auch noch der nicht gerade für Traumtore bekannte Innenverteidiger Rafael Czichos vor der Pause ein ebensolches erzielte, war die Partie schon fast entschieden.

Kurz vor Schluss traf auch noch Ellyes Skhiri zum 5:1, und so konnte FC-Trainer Friedhelm Funkel schon wieder entspannt an seine Rückkehr in den Ruhestand denken. Diesen hatte er extra für die Mission Klassenerhalt - und aus Mangel an Freizeitalternativen im Corona-Jahr - für ein paar Spiele an der Seitenlinie unterbrochen. Nach den Abstiegen von Werder Bremen und Schalke 04 bleibt somit dem dritten bedrohten Traditionsklub in dieser Saison der Gang in Liga 2 erspart.

Euro 2021 Jogi Löws letztes Aufgebot: Diese 26 Profis spielen bei der EM für Deutschland 1 von 26 Zurück Weiter Zurück Weiter Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), 35 Jahre, 0 Tore - 1. Länderspiel: 2009 gegen Vereinigte Arabische Emirate (7:2) Mehr

Kiel verpasst Historisches

Die Kieler hingegen, die im letzten Heimspiel sogar nochmal vor Fans auflaufen durften, beenden eine starke Saison mit einer herben Enttäuschung. Obwohl das Team aufgrund von Corona-Fällen gleich zweimal in Quarantäne musste – und am Ende einen durch Nachholspiele vollgepackten Spielplan hatte – wird der erstmalige Aufstieg in der Vereinsgeschichte denkbar knapp verpasst. Mit einem Sieg an einem der letzten beiden regulären Spieltage hätten die Störche sogar den direkten Aufstieg klarmachen können. Doch sie verloren beide Male – und am Ende ging ihnen gegen Köln doch wohl auch etwas die Luft aus.

Auch im Pokal war der Zweitligist bis in Halbfinale marschiert, hatte sogar die Bayern herausgeworfen, ehe man am späteren Sieger Borussia Dortmund scheiterte. Immerhin: Auf klangvolle Gegner müssen die Kieler auch kommende Saison nicht verzichten. In der 2. Liga treffen sie dann unter anderem auf Schalke 04, Werder Bremen, den Hamburger SV und St. Pauli.