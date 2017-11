"Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß", hat Andreas Brehme, ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister von 1990, einmal gesagt. In der aktuellen Bundesliga-Saison trifft diese alte Fußballer-Weisheit auf keinen Verein so sehr zu wie auf den 1. FC Köln. Beinahe wöchentlich gerät das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle mit Pech und Unvermögen in die Schlagzeilen. Und kein Team leidet unter der Auslegung des neuen Videobeweises so sehr wie die Truppe von Trainer Peter Stöger.

Auch beim Spiel in Mainz fällt Schiedsrichter Felix Brych Sekunden vor der Halbzeit eine schwerwiegende Entscheidung gegen den FC, indem er bei einer Schwalbe des Mainzer Stürmers Pablo de Blasis im Kölner Strafraum auf Elfmeter entscheidet. Auch nach kurzer Rücksprache mit dem Video-Assistenten bleibt er bei seiner Entscheidung. Im Netz reagieren nicht nur die Kölner, sondern auch neutrale Fans mit Fassungslosigkeit: