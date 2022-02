Nur Bielefeld feiert einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Augsburg nicht - und Stuttgart gibt spät zwei Punkte aus der Hand. Im Abendspiel schießt Modeste Köln auf einen internationalen Tabellenplatz.

Anthony Modeste, wer sonst? Eine halbe Stunde auf dem Rasen nach einwöchiger Krankheit hat dem Franzosen gereicht, um wieder einmal der Matchwinner des 1. FC Köln zu werden. Modeste erzielte beim 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt seinen 15. Saisontreffer (84.) und verlängerte damit den Samstagabend-Fluch der Hessen. Die haben nun 15 Mal in Folge am Samstag in einem um 18.30 Uhr angepfiffenen Spiel nicht gewonnen – bei elf Niederlagen. Den bisher letzten Erfolg zu dieser Anstoßzeit feierte die Eintracht übrigens 2016 bei einem 1:0 gegen den FC.

Während die in der Vorsaison erst in der Relegation geretteten Kölner nach dem verdienten Erfolg elf Spieltage vor dem Saisonende einen Europacup-Platz belegen werden, rückt eine erneute Europapokal-Qualifikation für die Hessen in immer weitere Ferne. In sechs Spielen im Jahr 2022 holten sie nur vier Punkte und belegen weiter Rang zehn.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

1899 Hoffenheim ist in der Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League-Platz gestürmt. Innerhalb von nur vier Minuten machte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß beim VfL Wolfsburg aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1 (0:1)-Sieg.

Zunächst traf der kurz zuvor eingewechselte Däne Jacob Bruun Larsen in der 74. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher zum Ausgleich. Dem Kroaten Andrej Kramaric gelang bei seinem ersten Einsatz nach einem positiven Corona-Test sogar noch der Siegtreffer (78.). Wieder nur vier Minuten später verhinderte Torwart Oliver Baumann nach einem Kopfball von Jonas Wind das 2:2 (82.).

Wolfsburgs dänischer Stürmer hatte den VfL in der 36. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung gebracht. Ein zweiter Treffer des Zwölf-Millionen-Euro-Einkaufs vom FC Kopenhagen zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (88.). Der jüngste Aufschwung seines Teams endete nach den beiden Siegen gegen Greuther Fürth (4:1) und Eintracht Frankfurt (2:0) aber auch deshalb, weil die "Wölfe" ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit nur noch verwalten wollten. Statt sich womöglich entscheidend aus der Abstiegszone abzusetzen und sogar bis auf vier Punkte an einen Europa-League-Platz heranzurücken, müssen Florian Kohfeldt und sein Team in der Tabelle nach unten schauen.

VfB Stuttgart - VfL Bochum

Der VfB Stuttgart hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga seine Niederlagenserie gestoppt, das erhoffte Erfolgserlebnis aber verpasst. Mit dem 1:1 (0:0) gegen den Bayern-Bezwinger VfL Bochum sicherte sich der Tabellenvorletzte von Trainer Pellegrino Matarazzo einen Zähler, der für den erhofften Klassenerhalt aber eigentlich zu wenig war. Nach zuletzt vier Auftritten ohne Punkt reichte das Eigentor von Armel Bella Kotchap (56. Minute) nicht, weil die Bochumer in der Nachspielzeit per Elfmeter durch Eduard Löwen zum Ausgleich kamen (90.+5).

Als fast alles für den ersten Sieg der abstiegsbedrohten Schwaben seit Mitte Dezember sprach, leistete sich VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos vor 20 059 Zuschauern ein folgenschweres Foul im Strafraum. Die Bochumer konnten eine Woche nach dem 4:2-Coup gegen den Rekordmeister aus München danach nicht nachlegen und blieben nun als neunter Bundesligist nach einem Erfolg gegen den FC Bayern im folgenden Spiel sieglos.

FC Augsburg - SC Freiburg

Ohne Cheftrainer Markus Weinzierl hat sich für den FC Augsburg die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga durch die erste Heimniederlage gegen den SC Freiburg weiter zugespitzt. Die Gäste aus dem Breisgau nehmen nach ihrem 2:1 (2:1) am Samstag weiter Kurs auf einen Europapokalplatz. Angreifer Nils Petersen (4. Minute) und der bärenstarke Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26.) trafen vor 14 050 Zuschauern für Freiburg. Die Augsburger, für die Michael Gregoritsch das 1:1 erzielte (16.), bleiben auf Platz 16.

Während der 90 Minuten agierte Assistenzcoach Jonas Scheuermann in der Augsburger Coaching Zone als Anweisungsgeber und Einpeitscher. Co-Trainer-Kollege Reiner Maurer verfolgte das Spiel hauptsächlich auf der Bank sitzend. Im Dauerfunkkontakt mit Weinzierl standen die Aushilfschefs nicht. "Einer, der ein bisschen höher sitzt, hat den Stöpsel im Ohr", hatte Maurer vor Spielbeginn zur Kommunikation mit Weinzierl aufgeklärt.

DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

Bei Union Berlin hält der Negativtrend nach dem Abgang von Max Kruse an. Auch das dritte Spiel ohne den Ende Januar nach Wolfsburg gewechselten Offensivmann ging mit 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld verloren. Damit entfernt sich das Team von Fußball-Lehrer Urs Fischer mehr und mehr von den internationalen Plätzen. Vor 10.000 Zuschauern in der Schüco Arena sorgte Masaya Okugawa (53.) in einem umkämpften Spiel für den knappen Sieg der Arminia, die nach nur einer Niederlage in den vergangenen acht Bundesliga-Partien auf gutem Weg Richtung Klassenverbleib ist. Für die Ostwestfalen war es zudem im vierten Anlauf der erste Bundesliga-Sieg über die Berliner.

FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen

Der heimstarke FSV Mainz 05 hat auch den Offensivkünstlern von Bayer Leverkusen getrotzt. Die Rheinhessen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltages der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (0:1) und kletterten vorerst auf Platz sieben. Bayer verpasste die Chance, den Rückstand auf den Zweiten Borussia Dortmund zu verkürzen und verlor nach zuletzt vier Siegen in Serie wieder. Patrik Schick (35. Minute) mit seinem 20. Saisontor und Lucas Alario (74.) trafen für die Gäste, doch Aarón Martín (57.) sowie die eingewechselten Jean-Paul Boëtius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) sorgten für den Mainzer Sieg.