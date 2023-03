Der Bundesliga-Samstag im Überblick: Borussia Dortmund legt im Duell um die Tabellenspitze vor. Die Bayern können erst im Abendspiel gegen Stuttgart nachlegen. Schalke-Coach Thomas Reis feiert an alter Wirkungsstätte.

Borussia Dortmund hat dank des 16. Saisonsieges zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB siegte am Freitagabend 2:1 (2:0) im Topspiel gegen den Tabellenvierten RB Leipzig. Marco Reus (21./Foulelfmeter) und Emre Can (39.) erzielten die BVB-Tore vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion, Emil Forsberg (74.) traf für Leipzig. Nur mit einem Erfolg am Samstag in Stuttgart kann der FC Bayern München dank der besseren Tordifferenz wieder an den Dortmundern vorbeiziehen. Die Sachsen mit dem ehemaligen BVB-Coach Marco Rose haben nach ihrer fünften Saisonniederlage nun sieben Punkte Rückstand auf die Borussen.

Union Berlin vs. 1. FC Köln 0:0

Torhüter Frederik Rönnow hat die niederlagenlose Heimserie des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga verlängert, nach der Nullnummer gegen den 1. FC Köln haben die Köpenicker aber den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Das Team von Urs Fischer kam am 23. Spieltag vor 22 012 Zuschauern und Zuschauerinnen in der ausverkauften Alten Försterei nicht über ein Remis gegen die Rheinländer hinaus. Wie schon im letzten Liga-Heimspiel der Berliner gegen Schalke 04 blieben beide Teams ohne Tor. Seit drei Spielen warten die Eisernen auf einen Sieg und ein Tor in der Liga.

Mönchengladbach vs. SC Freiburg 0:0

Nach der bitteren 0:4-Pleite in Mainz hat sich Borussia Mönchengladbach mit einer Nullnummer gegen Champions-League-Aspirant SC Freiburg immerhin ein wenig stabilisiert. Für Trainer Daniel Farke bleibt die Situation dennoch nicht einfach, zu groß waren die Schwankungen seines Teams zuletzt. Vor 53.014 Zuschauern im Borussia-Park waren die Gladbacher die aktivere Mannschaft mit den besseren Chancen, kamen aber über das 0:0 nicht hinaus. Die Freiburger, die am nächsten Donnerstag in der Europa League bei Juventus Turin antreten, hätten mit einem Sieg immerhin einen Champions-League-Platz erreichen können.

VfL Bochum vs. Schalke 04 0:2

Manuel Riemann hat seinem Ex-Coach Thomas Reis bei dessen brisanter Rückkehr mit dem FC Schalke 04 zum VfL Bochum den Sieg gewissermaßen geschenkt. Ein Slapstick-Eigentor des VfL-Torhüters (45. Minute) leitete das 2:0 (1:0) des Aufsteigers beim neuen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga ein. Nach einer Flanke von Rodrigo Zalazar prallte der Ball von Bülter an Riemann vorbei. Doch statt den Ball vor der Linie noch zu fangen, drückte der 34-Jährige das Leder höchst unglücklich über die Linie. Marius Bülter (78.) machte den zweiten Sieg in Serie der in der Rückserie noch unbesiegten Schalker perfekt.

Schalke-Trainer Thomas Reis vor dem Spiel – während im Hintergrund die Bochumer Fans den ehemaligen Coach auf einem Transparent als "ehrenlos" bezeichnen. © Bernd Thissen / DPA

Im Mittelpunkt stand vor allem der langjährige Bochumer Reis, der aktuell auf einem guten Weg ist, Schalke doch noch in der Liga zu halten. Der ehemalige Bochumer Profi, Jugendtrainer und Coach Reis soll den VfL-Verantwortlichen bereist im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg Schalkes seinen Wechselwunsch nach Gelsenkirchen mitgeteilt haben. Die Bochumer lehnten dies da noch ab und beurlaubten Reis schließlich nach einem katastrophalen Fehlstart mit sechs Niederlagen aus den ersten sechs Spielen und reichlich Misstönen. Reis selbst hatte einen Kontakt zu Schalke stets geleugnet, war aber nur wenige Wochen nach seinem Aus in Bochum als Nachfolger von Frank Kramer doch zu Schalke gewechselt. Die Bochumer Fans hatten ihm dies verübelt. Entsprechend frostig war der Empfang bei Reis' Rückkehr ins Ruhrstadion. "Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann?", stand auf einem Plakat in der VfL-Fankurve vor dem Spiel. Dazu gab es "Wir sind Bochumer und du nicht"-Gesänge.

FC Augsburg vs. Werder Bremen 2:1

Der FC Augsburg sammelt seine Punkte für ein weiteres Jahr in der Fußball-Bundesliga weiter fleißig daheim. Das hart erkämpfte 2:1 (1:1) gegen den SV Werder Bremen war bereits der vierte Heimsieg in diesem Jahr, das Punktekonto wuchs auf 27 Zähler an. In einem von individuellen Aussetzern geprägten Spiel trafen am Samstag Dion Beljo (5. Minute) und Arne Maier (46.) vor 30.660 Zuschauern für den FCA, der sich in beiden Hälften als Schnellstarter erwies. Jens Stage war für die Gäste erfolgreich (14.). Am Ende verteidigten die Fuggerstädter das eigene Tor mit 10 Spielern und Torhüter Rafal Gikiewicz – der sich wie im Hinspiel mit den Werder-Fans anlegte und immer wieder mit aufreizenden Gesten provozierte. In der Nachspielzeit verweigerte Referee Felix Zwayer den Bremern einen durchaus berechtigten Elfmeter, auch der VAR griff nicht von außen ein.

Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim 1:0

Bei der TSG 1899 Hoffenheim werden die Abstiegssorgen immer größer. Das 0:1 (0:1) im Fußball-Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 war die siebte Niederlage hintereinander und die 13. Partie ohne Sieg – ein Vereins-Negativrekord. Zudem stehen weiter nur 19 Punkte für die auf Relegationsplatz 16 gebliebenen Kraichgauer zu Buche. Den Siegtreffer der Mainzer erzielte vor 28.100 Zuschauern Leandro Barreiro (33. Minute). Mit der Unterstützung des nach einer Grippe genesenen Trainers Bo Svensson am Spielfeldrand konnten die Rheinhessen den vierten Erfolg in Serie feiern und mit nun 35 Punkten einen Mittelfeldplatz festigen.