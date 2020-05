Die Bundesliga hat nach ihrer Zwangspause den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Alle am Samstag gespielten Partien waren "Geisterspiele", Publikum war im Stadion nicht zugelassen, auch nicht beim Revierderby von BVB und Schalke. Wer dennoch nicht auf zumindest ein bisschen Atmosphäre verzichten konnte, versuchte einen Platz in einer Kneipe mit Fernsehübertragung zu ergattern. Unter regulären Derby-Bedingungen wäre es hier proppenvoll, mit den geltenden Abstandsregeln blieb es übersichtlich. Ist der Spaßfaktor da noch derselbe? "Ja ein Derby macht per se ja schon Spaß. Und wenn man mit den richtigen Leuten dann noch unterwegs ist, zwar weniger, aber auch dann geht es. Die Stimmung ist super. Mit Wunderkerzen und allem drum und dran wird gefeiert." "Sie haben mich gerade nach dem Spaßfaktor gefragt. Also vor 61 Minuten hätte ich gesagt: Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke und wir führen 3:0 - Geil!" Die befürchteten Zwischenfälle vorm Stadion blieben in Dortmund aus. Polizeisprecher Oliver Peiler zeigte sich überrascht. "Wir haben natürlich mit vielen Szenarien gerechnet und auch kalkuliert. Aber dass heute tatsächlich kaum Fans kommen, dass also das Stadion sehr ruhig ist, auch die Innenstadt sehr ruhig ist, damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet." Mehrere Bundesländer hatten für den Fall von Menschenansammlungen an den Spielstätten auch Spielabbrüche in Betracht gezogen.