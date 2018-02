19 Tore in fünf Spielen - am Samstagnachmittag war in der Fußball-Bundesliga einiges los: Dem BVB gelingt ein Arbeitssieg gegen den HSV, tapfere Kölner verlieren in Frankfurt, und in Leverkusen folgt auf das Pokal-Spektakel gegen Bremen die Ernüchterung im Liga-Alltag.