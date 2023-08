Nach dem zähen Wechsel-Poker gab sich Harry Kane ungeduldig und liebäugelte mit ersten Bayern-Toren im Supercup. "Ehrlicherweise kann ich es kaum abwarten, meine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen, hoffentlich viele Tore zu erzielen und die Fans glücklich zu machen", sagte der neue Stürmerstar des FC Bayern München. Englands Nationalmannschaftskapitän kündigte am Samstag in einem Vereinsvideo an: "Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können." Knapp elf Stunden vor dem ersten Pflichtspiel des Fußball-Bundesligisten aus München war die offizielle Bekanntgabe des Muliti-Millionen-Transfers erfolgt. Die Bayern und Tottenham Hotspur bestätigten am Samstagmorgen den Wechsel, sodass der 30-Jährige schon in der Supercup-Partie am Abend (20.45 Uhr) zwischen dem deutschen Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger RB Leipzig spielberechtigt ist.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können", sagte der Spieler. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein." Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Kane fast zeitgleich von den Fans seines bisherigen Vereins Tottenham Hotspur.

Harry Kane verabschiedet sich von Tottenham-Fans

"Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde", sagte der englische Fußballstar in einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video. Der Abschied sei sehr emotional für ihn, und er sei traurig, den Club zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe - "vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann", wie er es ausdrückte. Aber: "Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit gewesen ist, zu gehen."

Für die Bayern endete am Tag des ersten Pflichtspiels der mehrwöchige Poker um den teuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Die Bayern übertreffen damit ihren eigenen Rekord in Sachen Transfersummen.