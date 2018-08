Die Mediadesign Hochschule hat die Trikots der Fußball-Bundesligisten unter die Lupe genommen. Dozenten und Studierende aus dem Fachbereich Modedesign haben eine Design-Tabelle für die Saison 2018/19 erstellt. In mehreren Kategorien - wie Gesamteindruck des Outfits, Funktionalität und Nachhaltigkeit - haben sie die Trikots bewertet. Am schlechtesten schneidet das Trikot der TSG 1899 Hoffenheim ab. Das Urteil der Jury: "Hoffenheim kann leider mit seinem Basicshirt gar nicht punkten. Sorry, das geht besser!" Das Trikot von Borussia Mönchengladbach kommt nur wenig besser weg - Platz 17. Viel besser gefällt das Trikot vom VfB Stuttgart. Es landet auf Platz 3. "Frisch und sportlich mit schönen Details", urteilt die Jury und lobt die funktionellen Netzeinsätze über den Schultern. Vize-Meister wird Eintracht Frankfurt: Das Trikot sei "sehr stylish und ohne überflüssige Details". Das schönste Bundesliga-Trikot der Saison tragen aber die Spieler des VfL Wolfsburg. "Frisches Grün auf dunklem Fond hat die Jury der Mediadesign Hochschule überzeugt." Immerhin ist das mal eine Tabelle, in der nicht der FC Bayern München Meister wird.