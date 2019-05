Der FC Bayern München hat die Chance verpasst, sich vorzeitig den Titel des Deutschen Meisters zu sichern. Am vorletzten Bundesliga-Spieltag kam das Team um Trainer Nico Kovac beim Tabellendritten RB Leipzig nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Weil Verfolger Borussia Dortmund im parallel angepfiffenen Duell vor heimischen Publikum mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf gewann, fällt die Entscheidung im Titelrennen also erst beim Saisonfinale am kommenden Samstag. Beide Mannschaften trennen aktuell nur zwei Punkte.

Mit Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg stehen die beiden Absteiger hingegen fest.

