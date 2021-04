Durch eine Niederlage bei Arminia Bielefeld steht nun fest: Der FC Schalke 04 steigt zum vierten Mal aus der 1. Bundesliga ab. Bei nur zwei Siegen aus 30 Saisonspielen hatte sich das bereits abgezeichnet.

Der FC Schalke 04 ist nach 1981, 1983 und 1988 zum vierten Mal aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Nach dem 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend ist der Sturz in die Zweitklassigkeit, der sich seit Monaten angekündigt hatte, endgültig perfekt. An den verbleibenden vier Spieltagen kann der abgeschlagene Tabellenletzte den Rückstand auf Rang 15 nicht mehr aufholen. Aus bislang 30 Spielen holte Schalke mit ganzen zwei Siegen nur 13 Punkte.

An der Spitze strebt indes der FC Bayern seiner 30. Meisterschaft entgegen. Nach dem 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen haben die Münchner schon zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig, der 1:2 (0:0) beim Vorletzten 1. FC Köln verlor. Eintracht Frankfurt bezwang den FC Augsburg mit 2:0 (1:0).

Absturz des FC Schalke 04

Dem Schalker Abstieg ging ein beispielloser Absturz in den vergangenen 15 Monaten voraus. Schon in der Vorsaison retteten sich die Königsblauen nach nur einem Sieg in der Rückrunde 2019/2020 nur wegen der starken Hinserie vor dem Abstieg. Im Januar 2020 wähnte sich der Vize-Meister von 2018 noch auf Europapokal-Kurs. Unter Trainer David Wagner gelang bis zum vergangenen Sommer kein Sieg mehr.

In der laufenden Spielzeit ging das Dilemma weiter. Insgesamt fünf Trainer schafften es nicht, Schalke zu retten. Der aktuelle Chefcoach Dimitrios Grammozis soll die Königsblauen nun in der 2. Liga neu aufbauen und wieder in die Bundesliga führen. Dabei drückt den einstigen Champions-League-Dauergast eine Schuldenlast in Höhe von 217 Millionen Euro. Doch die Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers sieht keine existenziellen Probleme: "Wir werden definitiv einen wettbewerbsfähigen Zweitligakader aufstellen können, der in der Lage sein sollte, auch um den Aufstieg mitzuspielen."

Dafür soll der neue Sportvorstand Peter Knäbel sorgen, der als Nachfolger des glücklosen Jochen Schneider den Club nun sportlich neu aufstellen muss.