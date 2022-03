Zweimal hintereinander nur unentschieden? Da merkt man beim FC Bayern schon auf. Beim 1:1 in Hoffenheim hatten die Münchner ab gute Chancen auf den Sieg. Freiburg bewies seine Klasse und der VfB, dass er lebt. Der Spieltag.

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga erneut zwei Punkte eingebüßt. Eine Woche nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen kam der Tabellenführer am Samstag zum Auftakt des 26. Spieltages auch bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Dadurch kann Verfolger Borussia Dortmund mit einem Sieg an diesem Sonntag den Rückstand auf sieben Punkte verringern.

Der SC Freiburg verbesserte sich durch einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg zumindest vorübergehend wieder auf den vierten Platz mit 44 Zählern vor den punktgleichen Hoffenheimern. Im Kampf gegen den Abstieg kam der VfB Stuttgart durch ein 1:1 (0:1) bei Union Berlin zu einem wichtigen Punktgewinn. Die Partie des FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05 wurde wegen zu vieler Corona-Fälle bei den Mainzern verlegt.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2:0 (1:0)

Tayfun Korkut muss nach der nächsten Pleite von Hertha BSC mehr denn je um seinen erst Ende November angetreten Job als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten bangen. Die harmlosen und in diesem Jahr immer noch sieglosen Berliner verloren bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) und fielen damit auf einen direkten Abstiegsplatz zurück. Ein von Alassane Plea (24. Minute) verwandelter Foulelfmeter und ein weiterer Treffer von Matthias Ginter (59.) besiegelten den für die zuletzt ebenfalls arg taumelnden Borussen so wichtigen Sieg in dem direkten Abstiegskampfduell. Vor allem für den abwesenden mit dem Coronavirus infizierten Chefcoach Adi Hütter war der erste Sieg seit einem Monat wohltuend. Der Österreicher war ebenfalls in die Kritik geraten.

TSG Hoffenheim - Bayern München 1:1 (1:1)

In einem packenden Bundesliga-Spitzenspiel und bei herrlichem Sonnenschein hat sich der FC Bayern München in bester Spiellaune gezeigt – das Toreschießen aber vergessen. So kam der Tabellenführer am Samstag nur zu einem 1:1 (1:1) beim Champions-League-Aspiranten TSG 1899 Hoffenheim. Vier Tage nach dem 7:1 gegen RB Salzburg in der Königsklasse schlampte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann an dessen früherer Arbeitsstelle bei ihren zahlreichen Chancen. Vor 25.600 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim brachte Christoph Baumgartner die Kraichgauer sogar in Führung (32. Minute). Robert Lewandowski glich mit seinem 29. Saisontor aus (45.+3). In der Tabelle führt der deutsche Meister nun mit zehn Punkten vor Borussia Dortmund, das am Sonntag gegen Arminia Bielefeld antritt und noch das Nachholspiel in Mainz hat. Für die TSG endete die Serie von vier Siegen mit einem respektablen Remis gegen den Titelverteidiger.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 (2:0)

Dank eines starken Vincenzo Grifo und Siegtorschütze Nico Schlotterbeck kann der SC Freiburg immer mehr auch auf die Champions-League-Qualifikation hoffen. Nationalverteidiger Schlotterbeck erzielte das späte Tor zum 3:2 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg und sorgte für den Erfolg in der turbulenten Schlussphase (87. Minute). Nach dem Anschluss von Max Kruse gegen seinen Ex-Club (52.) hatte Maximilian Arnold erst kurz zuvor den Ausgleich für die erst in der zweiten Hälfte verbesserten Niedersachsen erzielt (84.). Zu Beginn hatte Grifo die Breisgauer im ersten Spiel nach der erneuten Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich mit seinem ersten Doppelpack in der Fußball-Bundesliga sicher in Führung gebracht. Vor 25.000 Zuschauern traf der Offensivspieler per direktem Freistoß (7. Minute) und legte per Direktabnahme nach (44.). Die Freiburger, geschwächt von coronabedingten Ausfällen der Stammspieler Philipp Lienhart und Maximilian Eggestein, rückten vorerst auf Rang vier.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Sasa Kalajdzic hat dem VfB Stuttgart mit einem Last-Minute-Treffer weitere Hoffnung im Abstiegskampf gemacht. Der Österreicher verhalf den Schwaben mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 1:1 (0:1) beim 1. FC Union Berlin zu einem wichtigen wie schmeichelhaften Punktgewinn. Taiwo Awoniyi (41. Minute) hatte die überlegenen Eisernen per Handelfmeter in Führung gebracht. Zu einem Sieg im 150. Spiel unter Trainer Urs Fischer reichte es vor 16.509 Zuschauern aber nicht. Der VfB konnte durch das Remis weiteren Druck auf die Konkurrenten von Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC im Abstiegskampf aufbauen und verließ zumindest vorerst den 17. Platz. Union verpasste somit auch die symbolische Marke von 40 Punkten als von Fischer ausgegebenem Mindestziel. 38 Zähler stehen für die Berliner zu Buche.