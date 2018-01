Die abstiegsbedrohten Nordclubs Werder Bremen und der Hamburger SV haben Siege zum Start in das neue Fußball-Jahr verpasst. Die Bremer kamen am ersten Rückrunden-Spieltag der Bundesliga am Samstag nicht über ein 1:1 (0:1) gegen 1899 Hoffenheim hinaus. Hamburg verlor mit 0:1 (0:1) beim FC Augsburg und steht damit weiter auf Tabellenplatz 17. Hannover 96 gewann nach einem 0:2-Rückstand dank dreier Tore von Niclas Füllkrug noch mit 3:2 (2:2) gegen den FSV Mainz 05. Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg teilten beim 1:1 (1:0) die Punkte. Bei der Rückkehr von Nationalstürmer Mario Gomez siegte der VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC.



Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)

Werder Bremen bleibt unter Trainer Florian Kohfeldt zu Hause ungeschlagen, hat einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone aber verpasst. Die Norddeutschen kamen am Samstag gegen 1899 Hoffenheim nur zu einem 1:1 (0:1) und belegen damit weiter den Relegationsplatz. Vor rund 40.000 Zuschauern im Weserstadion brachte Benjamin Hübner die Gäste in der 39. Minute in Führung. Theodor Gebre Selassie gelang in der 63. Minute immerhin noch der Ausgleich für die Bremer.

Hannover 96 - Mainz 05 3:2 (2:2)

Trotz namhafter Verstärkungen und eines 2:0-Vorsprungs hat der FSV Mainz 05 sein erstes Rückrundenspiel verloren. Angeführt von Mittelstürmer Niclas Füllkrug schlug Hannover 96 die Mainzer am Samstag mit 3:2 (2:2) und sammelte damit drei weitere Punkte für den angestrebten Klassenerhalt, während die Mainzer durch die Auftakt-Niederlage im neuen Jahr in der Abstiegszone bleiben. Die Mainzer gingen vor 34.500 Zuschauern durch Yoshinori Muto (26.) und Alexander Hack (31.) in Führung. Doch Hannover schlug schon vor der Pause schnell zurück durch Niclas Füllkrug (33., 38./Foulelfemeter) - und der starke Mittelstürmer erzielte auch den dritten 96-Treffer (75.).

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:1)

Der SC Freiburg hat im Abstiegskampf einen weiteren wichtigen Punkt geholt. Die Mannschaft von Christian Streich spielte am Samstag 1:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt und ist jetzt seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Robin Koch glich die Frankfurter Führung durch Sebastien Haller (28.) durch ein Kopfballtor in der 51. Minute wieder aus. Die Eintracht zeigte sich erneut als großzügiger Gastgeber, der den dritten Heimsieg der Saison trotz mehrerer klarer Torchancen leichtfertig aus der Hand gab. Nur neun ihrer 27 Punkte haben die Frankfurter in dieser Saison im eigenen Stadion geholt.

FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0)

Der FC Augsburg hat die Abstiegssorgen des Hamburger SV weiter verschärft. Die Hanseaten unterlagen am Samstag nach einer in der Offensive nicht erstligareifen Leistung verdient mit 0:1 (0:1) beim Überraschungsteam der Hinrunde. Ja-Cheol Koo belohnte den FCA vor 30 087 Zuschauern mit seinem Kopfballtor in der 45. Minute für sein immer wieder mal wuchtiges und auch zielstrebiges Angriffsspiel.

VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0)

Hoffnungsträger Mario Gomez hat ein gelungenes Comeback beim VfB Stuttgart gefeiert. Im ersten Pflichtspiel mit dem Torjäger seit achteinhalb Jahren gewannen die Schwaben zum Rückrundenauftakt 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC. Ein kurioses Eigentor von Berlins Verteidiger Niklas Stark in der 78. Minute brachte die Stuttgarter näher an das Mittelfeld heran.