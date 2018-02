Der VfB Stuttgart hat beim FC Augsburg seinen ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Das Team von Trainer Tayfun Korkut bezwang den FCA am Sonntag 1:0 (1:0). Nationalstürmer Mario Gomez erzielte den Siegtreffer für die Gäste bereits in der ersten Halbzeit (27. Minute). Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gastgeber wurde im ersten Durchgang nach Videobeweis zurückgenommen. Schiedsrichter Tobias Stieler schickte FCA-Trainer Manuel Baum in der zweiten Halbzeit wegen Meckerns auf die Tribüne. Stuttgart hat nun 27 Punkte und ist 13. der Tabelle. Unter Korkut hat der VfB in drei Partien sieben Zähler geholt. Augsburg hat vier Punkten mehr als Stuttgart.