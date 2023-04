Kann es sein, dass Borussia Dortmund das Kunststück gelingt, die zehnjährige Meisterserie des FC Bayern zu beenden und sich selbst auf den Thron zu heben? Es wäre ein Titelgewinn von geradezu historischen Ausmaßen. Doch egal wie der Titelkampf ausgeht, man darf zumindest feststellen: Es gibt überhaupt wieder ein echtes Duell an der Spitze – eine Wohltat für die allermeisten Bundesliga-Fans.

Der Vorteil der Bayern ist: Sie haben das vermeintlich leichtere Restprogramm. Ihr Nachteil: Sie sind nach einem überraschenden Trainerwechsel und dem Aus in DFB-Pokal und Champions League ziemlich von der Rolle. Um das Team wieder auf Vordermann zu bringen, bleiben dem neuen Trainer Thomas Tuchel nur wenige Spiele. So recht scheint er aber nicht an sein Team zu glauben. Tuchel bescheinigte seinem Team nach der 1:3-Niederlage gegen Mainz, dass die Energie fehlt, um sich gegen einen widerspenstigen Gegner zu wehren.

Spannung in der Bundesliga – oben wie unten

Borussia Dortmund hat dagegen Oberwasser: Durch einen klaren Sieg über Eintracht Frankfurt haben die Dortmunder eine Schwäche der Bayern endlich ausgenutzt und die Tabellenspitze erobert. Nun heißt es allerdings: keine Schwäche zeigen, will man am Ende der Saison die Meisterschale in die Höhe stemmen.

Eng geht es auch im Tabellenkeller zu: Sechs Teams zählen fünf Spieltage vor Schluss zu den Abstiegskandidaten. Werder Bremen ist nach dem klaren Sieg über Hertha BSC Berlin wohl aus dem Abstiegskampf raus. Doch der FC Augsburg, die TSG Hoffenheim und der VfL Bochum sind noch dicht am Relegationsplatz, auf dem aktuell der VfB Stuttgart steht. Die schlechtesten Chancen auf den Klassenerhalt haben der FC Schalke 04 und Hertha BSC Berlin.

Es ist abzusehen, dass es im Kampf um den Klassenerhalt dramatische Duelle geben wird. Wir wagen für Sie einen Vorausblick und schätzen die Chancen ein.