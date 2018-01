Noch bis zum 31. Januar ist das Bundesliga-Transferfenster geöffnet. Bis dahin müssen Verkäufe und Ausleihen von Spielern aus dem deutschen Oberhaus des Fußballs unter Dach und Fach sein. Erfahrungsgemäß kommt es dabei zu einer hitzigen Schlussphase. Alle Wintertransfers im Überblick:

+++ 29. Januar: Korkut wird neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart +++

Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Hannes Wolf und erhält nach Clubangaben beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2019.

+++ 29. Januar: BVB verpflichtet spanisches Talent Sergio Gomez +++

Borussia Dortmund steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung des spanischen Nachwuchsspielers Sergio Gomez. Wie spanische und deutsche Medien übereinstimmend meldeten, soll der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler vom FC Barcelona zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Gomez gilt als eines der größten Talente in Europa und machte zuletzt in spanischen U-Nationalmannschaften auf sich aufmerksam. Bei der U-17-WM im vergangenen Jahr schoss er vier Tore und wurde zum zweitbesten Turnierspieler gewählt. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse rund drei Millionen Euro.



Gomez ist beim BVB nicht als Ersatz für Pierre-Emerick Aubameyang geplant, der kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht. Der in der Offensive vielseitig einsetzbare Spanier mit Vorliebe für die linke Angriffsseite soll bis zum Sommer in der U 19-Mannschaft spielen, ehe er zu Beginn der kommenden Saison in den Dortmunder Profikader wechselt.

+++ 29. Januar: BVB und Arsenal laut Medien fast einig über Aubameyang-Transfer +++

Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zum FC Arsenal scheint besiegelt. Offenbar haben beide Clubs nach tagelangen Verhandlungen eine Einigung über die Höhe der Ablöse erzielt. Wie der britische Sender BBC und Sky Sports News berichten, soll der BVB umgerechnet rund 68 Millionen Euro für den 28 Jahre alten Torjäger kassieren. Deutsche Medien gehen dagegen von einem Erlös zwischen 63 und 65 Millionen Euro aus. Der Fußball-Bundesligist wollte den Stand der Verhandlungen am Montag nicht kommentieren.

Dass im Gegenzug Arsenal-Stürmer Olivier Giroud auf Leihbasis zum BVB wechselt, erscheint unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach hat sich der Franzose aus privaten Gründen für einen Verbleib in London entschieden und wird mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Deshalb zieht der Revierclub laut "Ruhr Nachrichten" und "Kicker" einen Transfer des ehemaligen Kölner Angreifers Anthony Modeste in Erwägung, der beim chinesischen Club Tianjin Quanjian unzufrieden sein soll..

+++ 26. Januar: FC Augsburg leiht Ji an Darmstadt aus - Vertrag zugleich verlängert +++

Der FC Augsburg leiht den südkoreanischen Fußball-Nationalspieler Dong-Won Ji bis zum Saisonende an den Zweitligisten Darmstadt 98 aus. Zugleich teilte der Bundesligist mit, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 26 Jahre alten Offensivspieler um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert worden sei. Über die Ausleihmodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. In Darmstadt ist der frühere FCA-Coach Dirk Schuster Trainer.

+++ 25. Januar: BVB-Profi Neven Subotic wechselt nach Saint-Etienne +++

Der Wechsel von Fußballprofi Neven Subotic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum französischen Erstligisten AS Saint-Etienne ist perfekt. Clubchef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc entsprachen der Bitte des Spielers um Vertragsauflösung "aufgrund Nevens außergewöhnlich großer Verdienste um den Klub, sportlich wie menschlich", teilte der BVB mit. "Wir haben mit Neven in fast zehn Jahren riesige Erfolge gefeiert und charakterlich einen großartigen Menschen in unseren Reihen gehabt", lobte Watzke. Für den 29 Jahre alte Innenverteidiger sollen die Dortmunder laut "Kicker" keine Ablöse verlangen. Der Vertrag des Dortmund wäre zum Saisonende ausgelaufen.

+++ 25. Januar: FC Augsburg verleiht Leitner nach England +++

Der FC Augsburg verschlankt weiter seinen Kader und verleiht Mittelfeldspieler Moritz Leitner bis zum Sommer an den englischen Zweitligisten Norwich City. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, soll der 25-Jährige Spielpraxis sammeln. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. Leitner war im Januar 2017 von Lazio Rom zu den Fuggerstädtern gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Zuvor hatte der FCA schon Georg Teigl, Tim Rieder, Konstantinos Stafylidis, Erik Thommy und Jan-Ingwer Callsen-Bracker entweder durch Leihe oder Verkauf abgegeben.

+++ 25. Januar: Werder Bremen leiht Bayern-Abwehrtalent Friedl aus +++

Werder Bremen leiht Bayern Münchens Abwehrtalent Marco Friedl aus. Das bestätigte Werder-Manager Frank Baumann. "Wir haben eine Einigung mit Marco und dem FC Bayern erzielt", sagte Baumann: "Die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, aber das wird in den nächsten ein, zwei Stunden passieren." Der 19 Jahre alte Friedl erhält laut Baumann einen Vertrag über anderthalb Jahre ohne Kaufoption. Der österreichische U21-Nationalspieler kam bei den Bayern-Profis in dieser Saison einmal in der Bundesliga und einmal in der Champions League zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft absolvierte Friedl zehn Begegnungen.

+++ 25. Januar: Braunschweig verpflichtet Freiburger Bulut +++

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist nach dem 0:2 beim 1. FC Heidenheim nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden. Offensivspieler Onur Bulut vom SC Freiburg ist der vierte Winter-Neuzugang. Der 23 Jahre alte Außenstürmer kam beim Bundesligisten in dieser Saison lediglich am zweiten Spieltag beim 1:4 in Leipzig zum Einsatz. Dagegen verlässt Onel Hernandez die Eintracht in Richtung England. Der Flügelspieler wechselt zum Zweitligisten Norwich City. Der 24-Jährige kam im Juli 2016 von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg zur Eintracht und bestritt 51 Zweitliga-Spiele (sechs Tore).

+++ 23. Januar: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf leiht Berliner Haraguchi aus +++

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf vom Erstligisten Hertha BSC den japanischen Angreifer Genki Haraguchi ausgeliehen. Zuvor hatte der 26-Jährige seinen Vertrag mit den Berlinern verlängert. Hertha BSC machte zur neuen Laufzeit des Haraguchi-Kontrakts keine Angaben. Haraguchi bestritt seit 2014 106 Pflichtspiele für Hertha BSC. Dabei erzielte er sechs Tore.