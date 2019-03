So liefen die Spiele in der Fußball-Bundesliga

Alle Ergebnisse des 24. Spieltags, die Tabelle und Statistiken zum Nachlesen finden Sie hier im stern-Ticker.

Gewinner des Spieltags

Uli Hoeneß würde sagen: Mir san Tabellenführer! Und lange wird er damit wohl nicht mehr Unrecht haben. Der FC Bayern steht jetzt punktgleich, nur zwei Tore hinter dem kriselnden BVB. Das Team von Lucien Favre verlor am Freitag nach indiskutabler Vorstellung gegen Abstiegskandidat Augsburg, hat damit einen einstigen Neun-Punkte-Vorsprung grob fahrlässig verspielt. Rekordmeister Bayern ließ sich nicht zweimal bitten und zerlegte Gladbach anschließend in seine Einzelteile. Weil beide noch aufeinander treffen (Anfang April) hat der FCB die Meisterschaft also wieder in der eigenen Hand. Wie das am Ende ausgeht, weiß man mittlerweile in Deutschland. Die Bayern-Fans sollten dem BVB dankbar sein. Nach einsamen Jahren an der Tabellenspitze konnten sie wenigstens bis hierhin mal wieder ernsthaft am eigenen Meistertitel zweifeln. Und womöglich bleibt es sogar noch ein Weilchen spannend. Da können sich die Bayern-Fans am Ende wenigstens wieder richtig darüber freuen, Meister zu werden. Danke, BVB!

Verlierer des Spieltags

Hier kommt sicher auch der BVB infrage, dieser unliebsame Titel geht aber in die direkte Nachbarschaft. "Schalke 0:4", wurde am Samstag in den sozialen Netzwerken gespottet. Zuhause gegen Düsseldorf machten die Knappen ihrem Gründungsjahr alle Ehre und gingen gegen den Aufsteiger regelrecht unter. Ob Coach Domenico Tedesco kommende Woche noch auf der Bank sitzen wird, ist mehr als fraglich. Es war die 13. Niederlage und sicher die bitterste in dieser Saison. Platz 14 ist kilometerweit weg von dem, was man sich beim Champions-League-Teilnehmer so vorstellt. "Der neue Sportvorstand wird sich am Dienstag vorstellen und sich zur Lage äußern. Ich werde jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen", kommentierte Schalke-Boss Tönnies angefressen.

Aufreger des Spieltags

Das größte Aufregerthema ist seit Wochen der Streit ums Handspiel. Ging die Hand zum Ball oder umgekehrt? Wann gilt es als angeschossen und was hat es mit der stets zitierten vergrößerten Körperfläche auf sich? Letztere findet sich so übrigens in keinem Regelbuch, aber das nur am Rande. Am 24. Spieltag gab es in Sachen Handspiel Neuigkeiten, allerdings abseits des Rasens. Die Regelhüter des Weltfussballs trafen sich und reformierten die Handregel zumindest teilweise. Per Hand erzielte Tore sollen grundsätzlich nicht mehr zählen, egal ob Absicht oder nicht. Gleiches soll für Tore gelten, denen in der Entstehung ein Handspiel der angreifenden Mannschaft vorausging. Ob es dadurch wirklich weniger Diskussionen geben wird? Hieße das, der Verteidiger dürfte den Ball unabsichtlich mit der Hand spielen, der Angreifer nicht, wenn er danach ein Tor erzielt? Klingt nicht wirklich fairer als vorher.

Dieses Tor sollten Sie (nochmal) sehen

Der BVB liegt dem Augsburger Angreifer Dong Wong Ji. Womöglich, weil er selbst mal kurz und erfolglos dort spielte. Nun zeigt er den Dortmundern bei fast jedem Aufeinandertreffen, was ihnen abgeht ohne ihn. So auch am Freitagabend, als er den BVB mit zwei Treffern erschütterte. Das zweite davon war besonders sehenswert. Nach katastrophalem Querpass von Hakimi, spritzte der Südkoreaner dazwischen, trug den Ball bis in den Sechzehner, um dann mit einem gefühlvollem Heber ins lange Eck zu vollenden.

Bild des Spieltags

Zwei Welten nur wenige Meter voneinander entfernt. Frankfurt hatte gegen Hoffenheim geführt, dann zurückgelegen, schließlich ausgeglichen und dann in der Nachspielzeit tatsächlich noch das 3:2-Siegtor gemacht. 90.+6 Minuten standen auf der Anzeigetafel, als Goncalo Paciència den Siegtreffer ins Tor nickte. TSG-Keeper Baumann kann es im Hintergrund kaum fassen, Paciència ist die Freude ins Gesicht geschrieben.