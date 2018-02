Während des Sonntagsspiels in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04 sind zwei Gäste-Fans auf der Stadion-Treppe gestürzt. Einer der Schalke-Anhänger habe sich dabei schwer verletzt, hieß es am Sonntag in einer Twitter-Mitteilung von Bayer. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall. Der Mann sei notärztlich versorgt worden. Zu den Gründen gab es zunächst keine Angaben. "Wir hoffen und wünschen das Beste", hieß es in der Bayer-Mitteilung.

